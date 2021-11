¡Una década de amor! Claudia Álvarez y Billy Rovzar celebran 10 años juntos

En medio de la dulce espera de sus mellizos, Claudia Álvarez y Billy Rovzar celebran 10 años de amor y cinco de casados. A sólo unos meses de recibir a los nuevos integrantes de la familia, la pareja se esta alistando para su llegada, razón por la que pasaron este aniversario en medio de una mudanza, pues cambiarán de casa para que comenzar esta etapa familiar, en la que habrá tres niños pequeños, en el hogar. Aunque pasó un día muy ajetreado empacando la actriz no quiso que esta fecha pasara desapercibida y le dedicó un romántico mensaje a su esposo, un texto que acompañó de varias fotos del día de su boda.

En la historia de amor de Claudia y Billy hay varias fechas en las que celebran por partida doble. Así como comparten su fecha de cumpleaños (el 6 de octubre), también celebran su aniversario de bodas y del comienzo de su historia de amor, el mismo día, razón por la que este 19 de noviembre, no sólo festejan cinco años como marido y mujer, también conmemoran el día en que comenzaron a escribir su historia juntos. Para compartir con sus seguidores esta especial fecha, Claudia compartió varias imágenes de su boda de ensueño, realizada en noviembre de 2016, en Punta Mita.

Conmovida por ver cuánto han crecido juntos y cómo están a punto de convertirse en papás nuevamente, Claudia escribió: “¡10 años juntos! 5 años de casados. Y yo puedo hacer más que adorarte. Gracias, amor hermoso por hacer un gran equipo conmigo, por todo lo que hemos trabajado juntos para tener la relación que siempre soñamos y por la familia que estamos construyendo que es el amor más grande que he sentido y por lo que daría mí vida. Te amo”, se lee en el feed de la actriz donde también publicó las 10 fotos más entrañables de su boda.

La próxima llegada de sus bebés

Antes de que sus bebés nazcan, Claudia y Billy preparan todo para su llegada pues, en unos meses, la actriz deberá esperar a sus mellizos en completa calma, razón por la que decidieron que era el momento ideal para mudarse de casa: “Ahorita ya se me quitaron las náuseas, los vómitos, entonces, ahorita estoy disfrutando, sé que, después de mi tercer trimestre ya voy a tener que estar quieta, porque cuando es un embarazo gemelar es de alto riesgo, porque pueden nacer antes entonces tengo que estar súper quieta”, comentó Álvarez hace unos días en entrevista con Ventaneando.

Sobre la próxima llegada de sus mellizos, Claudia contó que además de los síntomas del embarazo, en casa, también hay otro integrante de la familia que ha resentido su embarazo, se trata de la pequeña Kira, quien sí ha mostrado celos: “¡Sí! Doña berrinches, estuvo así un par de semanas, ahorita ya como que ya se le fueron los berrinches y todavía como que no entiende bien, bien, lo que son unos hermanitos, pero sabe que vienen aquí en la panza, que hay dos bebés, ella te dice: ‘Dos hermanitos’, pero hasta que no lo viva no va a saber”, comentó la actriz. El próximo 26 de diciembre, Claudia y Billy celebran el segundo cumpleaños de su hija quien está lista para debutar en su papel de hermana mayor.