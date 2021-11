Con una nueva foto al lado de Liam, Fernanda Castillo celebra los 11 meses del bebé

Desde que Liam llegó al mundo, Fernanda Castillo y Erik Hayser han documentado en Instagram su crecimiento. Siempre muy cuidadosos de proteger la identidad de su bebé, los actores no han dejado de compartir con sus seguidores un poco de su faceta como papás a través de tiernas imágenes en redes sociales donde, la actriz ha convertido en toda una tradición publicar fotos nuevas de su hijo cada que celebra un cumplemes. Por esta razón, desde muy temprano posteó una instantánea al lado de Liam quien, el próximo 19 de diciembre, cumplirá su primer año de vida.

En esta especial foto, aparece el bebé en los brazos de su mamá, frente a frente, muy cómplices y sonrientes: “Pase lo que pase tú me haces sonreír. Te amo tanto Liam. #11meses”, escribió Fernanda como descripción de esta publicación que se popularizó en tiempo récord. La tierna imagen enterneció a varios seguidores de la actriz, como Erik Hayser, papá del niño, quien escribió en los comentarios: “Los amo tanto”. Además de los 103 mil seguidores que le dieron like a este post, la mejor amiga de Fernanda, Angelique Boyer reaccionó a esta foto con la frase: “¡Qué joya!”.

Cada mes, Fernanda procura hacer mención en redes del cumplemes de su bebé a quien, en septiembre pasado, durante sus vacaciones en la playa, le dedicó un emotivo mensaje en el que hacía evidente que su hijo comenzaba a dejar su etapa de bebé para convertirse en un niño grande: “Empiezo a extrañar esos días de tenerte pegado a mi pecho, estás creciendo tan rápido. Quieres ver todo y descubrir todo y a veces yo quisiera tener el tiempo de abrazarte fuerte para que nunca dejes de ser bebé. Liam”, escribió Castillo como descripción de una foto donde se ve a Liam disfrutando de una siesta en sus brazos. Aunque públicamente Fernanda Castillo ha hablado poco de la maternidad, a través de Instagram ha sido muy transparente con sus seguidores.

Recientemente, quien habló sobre la paternidad frente a los medios de comunicación, fue Erik Hayser quien, durante su regreso a las alfombras rojas confesó lo feliz que lo hace esta faceta: “Ser papá es mucho más complejo de lo que uno imagina, pero también es fascinante. Me encanta estar solo con él, cambiarle los pañales, hacerle de comer, es para mí, de verdad, la etapa más linda de mi vida”, confesó a Ventaneando el actor. En ese sentido, Fernanda le dedicó hace poco un post a Hayser para agradecerle por el amor y dedicación que tiene con su hijo: “Me conmueve pensar que Liam va a crecer queriendo ser como tú: un hombre bueno, sensible, trabajador, cariñoso y presente. Celebro el hombre y el padre que eres”, escribió Fernanda.

La maternidad para Fernanda

Con la transparencia que la caracterizó durante el embarazo, tras el nacimiento de su hijo Liam, Fernanda comenzó a compartir con sus seguidores reflexiones acerca de la maternidad, una etapa que está disfrutando al máximo y de la que está aprendiendo mucho de su bebé: “Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero todo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos, quieras o no, porque hay alguien que me necesita. Es no tener el control (que cómo cuesta) soltar y a la vez abrazar a alguien con todas tus fuerzas”, escribió en abril pasado la actriz cuando Liam tenía dos meses de nacido.