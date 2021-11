Natasha Dupeyrón fue hospitalizada tras un accidente: 'Quiero dar gracias a mi cuerpo por aguantar'

La cercanía que Natasha Dupeyrón mantiene con sus seguidores le ha permitido sincerarse sobre diversos aspectos de su vida personal, y esta vez no ha sido la excepción. La actriz tomó sus redes sociales para dar detalles del accidente que tuvo recientemente y por el cual fue hospitalizada, aunque por fortuna la situación no pasó a mayores y se encuentra fuera de peligro. Por supuesto, en medio de su recuperación contó con el apoyo incondicional de su esposo, Yago Muñoz, quien ha permanecido a su lado para darle ánimos. Ante tales muestras de cariño, la estrella ha expresado su rotundo agradecimiento, sin dejar de confesar que en algún instante tuvo miedo y que incluso derramó algunas lágrimas.

Con toda puntualidad, Natalia dio detalles del accidente que sufrió, esto a través de un par de historias en Instagram las cuales ilustró con un par de fotografías en las que se le observa en la camilla del hospital, noticia que alarmó de inmediato a sus fanáticos. “Me caí de las escaleras ayer, pensé que iba a ser grave y por suerte estoy fuera de peligro”, escribió sobre una de las postales la estrella de series televisivas como La Casa de las Flores o Aquí en la Tierra, aunque sin revelar más información en torno al incidente. Por el momento, tampoco se sabe cuándo será dada de alta, aunque sus seguidores permanecen muy pendientes de cualquier noticia que pueda dar a conocer próximamente.

En otra de sus publicaciones, Natasha se sinceró sobre lo vulnerable que llegó a sentirse tras el accidente, por lo que se refugió en los suyos, quienes le brindaron todo el amor necesario para poder hacer frente a la situación que también le pegó en lo emocional. “Quiero dar gracias a mi cuerpo por aguantar…”, dijo en las primeras líneas, para después hacer una mención especial a su esposo. “Quiero darle las gracias a Yago por ser valiente y estar ahí en los momentos más aterradores…”, agregó la intérprete, que concluyó su mensaje con otra dedicatoria a otra de las personas que ha estado muy pendiente de ella. “Quiero darle las gracias a Mau por cuidarme a distancia, ayudarme a respirar y por aguantar en el teléfono mientras lloro de miedo”, concluyó, dando muestra del optimismo con el que asume este instante.

Cabe mencionar que este incidente ocurre poco tiempo después de la lesión que la guapa actriz sufrió durante un entrenamiento de futbol, algo de lo que habló apenas en octubre pasado para los micrófonos de ¡HOLA! durante su asistencia a la gala de los Premios Platino, celebrados en la ciudad de Madrid. “Estaba en terapia antes de venir, porque me lesioné burpees, literalmente, el cuello, la quinta y sexta vertebra, recuerdo que le dije a mi terapeuta: ‘Voy a jugar’ y me dijo: ‘¿De qué estás hablando?, no puedes jugar’. Entonces dije: ‘Ok, no puedo ir (al partido), pero puedo ir a echar porras’ y la verdad es que estuvo muy divertido", explicó.

Refugiada en el amor

Para Natasha, contar con el apoyo de su esposo en momentos como este ha sido la mayor de sus fortunas, pues ambos han consolidado una complicidad que ha ido creciendo con el paso de los días. Recordemos que poco tiempo después de haberse casado con Yago, ella compartió cómo ha sido su vida de mujer casada, una etapa en la que todo fluye de maravilla, a la par de sus constantes éxitos profesionales. “Estoy feliz, la verdad, creo que hace un equilibrio bien padre con mi trabajo. Me siento rodeada de mucho amor, muy afortunada, la verdad estoy viviendo un momento muy padre en mi vida, estoy muy realizada, se podría decir…”, comentó en entrevista con ¡HOLA! en febrero de 2020.

