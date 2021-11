De lo más plena, Irán Castillo presume su baby bump: 'Aquí el bebé creciendo'

Con plena ilusión, así vive Irán Castillo estos días en que disfruta al máximo de la dulce espera de su bebé, justo en una de las mejores etapas de su vida, pues a la par de los éxitos profesionales, recientemente hizo público su compromiso sentimental con Pepe Ramos. Así, la actriz escribe las páginas de una historia colmada de gratos momentos, teniendo como mejores cómplices a sus fieles fanáticos, a quienes nuevamente ha dado una sorpresa a través de sus redes sociales. Esta vez, la estrella de la telenovela S.O.S Me Estoy Enamorando, posó guapísima para una fotografía, la cual causó sensación y le ha merecido un sinfín de felicitaciones.

Por primera vez, Irán publicó una postal en la que aparece presumiendo su ‘baby bump’, esta vez dejándose ver sonriente mientras acaricia su pancita con una de sus manos, gesto que provocó una ola de comentarios por parte de sus seguidores y algunos famosos, que enviaron emojis de corazón y buenos deseos a la actriz. “Aquí el bebé creciendo”, escribió la protagonista de melodramas, que a su vez se ha mantenido muy activa trabajando en los foros de televisión, aunque tomando los cuidados pertinentes del embarazo para que todo marche de maravilla, algo que ha sido posible con el paso de los días.

Recordemos que fue a finales de septiembre cuando Irán anunció que estaba en la dulce espera, un instante en el que además aprovechó para revelar que se había comprometido con su pareja. “Mi cielo, tantas cosas qué festejar, primero tu cumpleaños, un año más brindándonos tu presencia que es bendita y todo lo que incluye en ella… Y con este regalo extraordinario que viene en camino…”, comentó al pie de la fotografía en la que aparecen los dos unidos por un abrazo y mostrando la imagen con el ultrasonido del bebé. “Y pido bendiciones para nuestro compromiso de corazón en esta familia. Yo te organicé tu fiesta sorpresa y tú me la diste a mí. Este anillo es un símbolo profundo de nuestro amor y compromiso…”.

Los detalles de su embarazo

En días pasados, Irán también habló a corazón abierto de cómo vive este momento en que anhela la llegada de su bebé, el cual según ha revelado será niño. “Muy contenta y muy emocionada por este hijo que llevo en mi vientre. Me preparo todos los días para recibir en mis brazos a este bebé en el momento preciso…”, contó en entrevista para TVyNovelas, espacio en el que además dio detalles de cómo fue que supo que estaba en la dulce espera. “La verdad es que ni yo sabía que estaba embarazada, fue una sorpresa para mí y para el papá del niño. Me enteré en las grabaciones de la telenovela. Luego de varios exámenes y revisiones médicas, no daba con qué era lo que tenía. De repente la noticia fue que estoy esperando un hijo, y recibo el hecho con mucha alegría…”, agregó en la publicación.

Por otro lado, Irán habló de la satisfacción que la invade al trabajar mientras está embarazada, pues ha recibido el cariño de todos sus compañeros, lo cual la ha llenado de dicha y felicidad. “Es bonito sentir que todos tus compañeros de trabajo en el foro de grabación te consienten. Todo el equipo es súper lindo conmigo, me cuidan mucho. Me siento muy protegida, apapachada por todas las personas que me rodean y me hacen sentir segura…”, reveló. Así mismo, confesó si ya tiene o no un nombre para el bebé. “No, lo estamos viendo. Estamos justamente en un debate el papá del niño y yo. Vamos a ver por cuál opción nos decidimos finalmente…”, dijo.

