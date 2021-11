El ex de Aracely Arámbula que confiesa que El Sol pesó en su relación

Durante muchos años ha sido un secreto a voces el romance que, en 2011, protagonizaron Aracely Arámbula y Arturo Carmona quienes nunca admitieron públicamente su noviazgo, hasta ahora, que el regiomontano rompió el silencio y por primera vez habló de esa relación. A través de una sincera entrevista con Fernando Lozano con quien habló abiertamente del tiempo que compartió con la actriz con quien fue flechado por Cupido mientras trabajaban juntos en la puesta en escena Perfume de Gardenia: “Sí, sí fuimos pareja, fuimos novios”, dijo sin rodeo. Más sincero que nunca, reconoció que durante su relación creó un vínculo muy importante con los hijos de la actriz y confesó que, en ocasiones, la relación que Arámbula tenía con el papá de sus hijos lo llegó a incomodar.

Después de años de apostar por la discreción, Arturo Carmona abrió su corazón y recordó cómo fue que comenzó la relación con Aracely Arámbula quien, como él cuando se divorció de Alicia Villareal, venía de una separación muy mediática: “Nos hicimos novios y nos veíamos muy seguido, prácticamente todos los días, tenía una relación muy bonita con los niños”, confesó. Aunque la relación marchaba bien, el acoso de la prensa empezó a afectar: “Se decía que tenía prohibido tener una relación con alguien, firmado por contrato. Al final, me entró la duda, porque nunca lo hicimos público, todo el mundo lo sabía, pero nunca lo hicimos público, nunca dijimos sí”. Aunque reconoce que el estilo de vida de Aracely ha cambiado, conserva la humildad de sus inicios: “Sigue siendo igual, una persona muy noble, pero ya con otro mood, ya trae cargando en sus espaldas otra responsabilidad, vamos a decirlo así”, dijo.

Arturo recordó que siempre lucharon por mantener oculta su relación: “Era muy complicado ese tema. Es que ella siempre trae de guaruras paparazzis que quieren ver a los niños, quieren verla a ella, ¿con quién está saliendo?, entonces sí es un tema complicado, no imposible”. Aunque intentó entenderla por mucho tiempo, en un momento, la situación fue insostenible: “Empiezas a espantar a los novios y ¿tú vida? El tiempo pasa y llega un momento en que dices, ¿Qué onda?, ya. Entiendo la parte de que no publiquemos nada, está perfecto, mejor. De la puerta pa’ acá, somos una cosa y de la puerta, pa’ allá, ni nos conocemos. Terminas aburriéndote”, confesó.

Otra situación que Carmona no pudo manejar fue la relación que Aracely Arámbula sostenía con el papá de sus hijos: “Me voy a atrever a hablar un poquito más allá. Yo le aplaudía que ella provocaba que el papá viera a sus hijos, yo le decía: ‘Muy bien, yo te apoyo’. Lo que yo no entendía era que ella fuera y se quedara ahí mismo, es lo que no me latía”, explicó. Según recordó, en aquel momento la situación sí le incomodaba mucho: “Me decía: ‘Es que es El Sol’, a mí me vale que sea…”, dijo. Después de más de un año de relación, Arturo decidió terminar la relación: “Yo ya estaba hasta ofendido, porque decía: ‘Oye, no estoy tan tirado al catre como para que me andes escondiendo, ¿no?’, pero también entendía que viene de El Sol y entiendo, pero ya, ya teníamos más de un año”.

La especial relación con los hijos de la actriz

Durante su noviazgo con Aracely Arámbula, Arturo Carmona no sólo se enamoró de la actriz, confesó que su ruptura fue muy dolorosa debido a que también se separó de sus hijos y del resto de la familia: “Me encanta, estoy enamorado de su familia, estoy enamorado de los huercos, los niños, tuvimos un vínculo muy bonito, convivíamos, me atrevo a decir que, fui el papá de esos niños, en ese tiempo, y yo con ganas de tener más hijos, imagínate. Sí me dolió, por supuesto que me dolió”, reveló. Tras su ruptura, Arturo continuó viendo diario a la actriz en la puesta en escena, situación que fue muy complicada por lo que ocurrió cuando llegó el nuevo protagonista: “Después viene algo bien fuerte, porque seguíamos trabajando juntos y entra Sebastián Rulli a la obra y viene un intento de regreso y yo dije: “No, me estoy lastimando mucho’ y, a la semana, anda con Sebastián Rulli y trabajar los tres juntos, viajar juntos, fue un martirio”, detalló.