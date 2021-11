Así se preparó Fernanda Castro para recibir a su mamá, Angélica Rivera, en Boston

A sólo unos días de que estuvo en Miami celebrando su cumpleaños número 22, Fernanda Castro disfruta nuevamente al lado de su mamá, Angélica Rivera, quien está de visita en Boston, donde la joven estudia música. A través de su cuenta de Instagram, la hija de la actriz compartió detalles de cómo se preparó para recibir en casa a su mamá quien, según contó, viajó a la ciudad para cuidarla pues en las próximas horas se someterá a una cirugía dental para retirarle las muelas del juicio, situación en la que cuenta con el apoyo incondicional de su mamá.

Horas antes del arribo de Angélica Rivera a Boston, Fernanda, puso manos a la obra y se ocupó de limpiar el departamento donde vive desde en aquella ciudad. Con el objetivo de que su mamá encontrara un hogar acogedor, la joven se grabó barriendo y recogiendo la sala de su casa: “Hoy llega alguien muy especial que, si encuentra reguero en mi casa, me mata jejeje”, escribió sobre una de sus historias de Instagram donde se le ve aseando su hogar: “¿Ya saben quién es?”, le preguntó a sus seguidores para, luego, revelar una pista: “Por ahí le dice Gaviota”, escribió dando a conocer que quien la visitaba era su famosa mamá.

Horas más tarde, Fernanda Castro compartió otra historia en la que, de alguna manera, Angélica Rivera reapareció en redes, pues, aunque su hija no mostró su rostro, sí aparece recostada mientras se ve la mano de la actriz acariciándole el rostro. Fue en este post, donde Fernanda dio detalles de por qué su mamá se encontraba en la ciudad: “Tengo la mejor mamá del mundo”, escribió sobre el clip donde se le escucha decir: “A mis 22 años, mi mamá me vino a acompañar porque mañana me quitan las muelas del juicio y no puedo estar sola”, comentó la joven cantante quien se mostró asustada por la cita que tendrá con el dentista.

Su festejo de cumpleaños en Miami

Aunque Fernanda Castro vive en Boston, constantemente está viajando a Miami donde vive Angélica Rivera por lo que, la semana pasada, decidió tomar un avión para trasladarse a casa de su mamá y festejar con ella y con su hermana Sofía Castro, su cumpleaños número 22. A través de su cuenta de Instagram, Fernanda compartió un poco de su festejo este año en el que, como en los viejos tiempos, disfrutó de una velada de diversión con su hermana mayor con quien se dejó ver en uno de los sitios en moda en Miami, además, sopló las velitas de su pastel en casa de su mamá, donde le prepararon una sorpresa.

Para su festejo en casa, Angelica Rivera y Sofía Castro colocaron el tradicional letrero de “Happy Birthday” y un globo en forma de unicornio y otros con el número 22. Emocionada por este detalle, la cumpleañera compartió en sus redes sociales, una serie de imágenes al lado de la decoración que prepararon para que soplara las velitas de su pastel: “No sé tú, pero yo me siento de 22”, escribió la joven como descripción de este post donde varios de sus seguidores utilizaron para desearle un feliz cumpleaños.