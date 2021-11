Juan Soler confirma que dio positivo a influenza H1N1: 'Empezó con dolor de cabeza'

No hay nada más pleno para Juan Soler que mantenerse activo, pues su trabajo en los foros de televisión es una de sus grandes pasiones. Sin embargo, estos días el galán de la pantalla chica ha tenido que hacer una pausa en su agenda de pendientes, ausentándose de la conducción del programa matutino Sale el Sol, al que se integró un mes atrás. Tal situación llamó la atención del público que sigue puntualmente la emisión, por lo que el galán argentino hizo un enlace en vivo este 17 de noviembre para revelar que debido a un contagio de influenza ha tenido que permanecer recuperándose en casa. Por fortuna, el intérprete se encuentra bien, en espera de ser dado de alta por el médico para retomar su rutina, según confirmó.

De muy buenos ánimos, Juan relató cómo fue que luego de presentar algunos malestares confirmó que tenía influenza, descartando de manera definitiva que pudiera tratarse de Covid-19. “La semana pasada me sentí mal, me mandaron al doctor, me hicieron las pruebas y me salió influenza H1N1 positivo. La verdad que es igual de canija que el Covid, un poco más leve, pero como que le metimos más ganas a la vacunación del Covid y nos olvidamos de la vacuna de la influenza, así que nos tienen completamente rodeados estas virulencias…”, señaló con sentido del humor en la transmisión.

En otro momento, Juan contó cuáles fueron los síntomas de este malestar que lo llevaron a actuar de manera inmediata, aunque en un principio no imaginó que pudiera tratarse de influenza. “Empezó con dolor de cabeza, me sentía con el cuerpo como pesado y sentía como que me había bajado la presión, me dieron un refresco y me tomaron la presión, estaba normal pero me seguía sintiendo mal y ese mismo día visité a mi doctor, me dice: ‘Hay que hacer la prueba urgente para ver qué es lo que realmente tienes’. En el canal me hicieron la prueba, este test rápido de Covid que me dio negativo, me enviaron al laboratorio y salió Covid negativo, influenza positivo…”, comentó.

Soler además reveló que a la par de ausentarse de la televisión, también tuvo que suspender por unos días su participación en una de obra de teatro, la cual tenía fechas pactadas en Estados Unidos. Por ahora, todo marcha bien para él, pues no ha dejado de recibir asistencia médica estos días, por lo que su regreso a la televisión ya está pactado. “Teóricamente hoy ya tengo que estar bien, pero por protocolo de la empresa me reintegro hasta el día lunes. Pero todo muy bien, afortunadamente muy bien atendido, muy bien cuidado, muy consentido. La verdad que Imagen se portó increíble me mandó todos los días gente aquí a la casa que están checándome…”.

Ha permanecido lejos de su familia

Ante tal situación, Juan tuvo que tomar medidas estrictas, como el hecho de mantenerse aislado en su departamento, algo que ha podido sobrellevar, pues sus seres queridos han estado en contacto con él, por supuesto, sus hijas Mía y Azul. “Estoy aislado en mi departamento… no me visitaron (mis hijas), me hablan por teléfono, están al pendiente de mi pero no tuve contacto con ninguna de las niñas tampoco…”, explicó en la charla, en la que además confesó que este tiempo surgió en él la pregunta de cómo pudo haberse contagiado. “Lo consultamos con mi doctor y el doctor decía: ‘Puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier manera, alguien que habló cerca tuyo, alguien te acercó algo o cuando hiciste una compra quizá, quien sabe… Afortunadamente nadie en el equipo ni en el canal se vio afectado, entonces aquí el único responsable fue yo…”, contó.

