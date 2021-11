¡Los mejores ex! Michelle Renaud y Danilo Carrera reaparecen juntos

Desde que sus caminos coincidieron, la sinceridad ha prevalecido entre Michelle Renaud y Danilo Carrera, quienes tras un tiempo de disfrutar como pareja, tomaron la decisión de poner punto final a su romance. Lo cierto es que más allá de las diferencias personales por las cuales su vida sentimental dio un giro repentino, ambos han consolidado una amistad a prueba de todo, tal cual lo han dejado ver recientemente al reaparecer juntos. Mientras tanto, los dos hacen de su soltería un instante para mantenerse enfocados en sí mismos, trazando planes profesionales y reiterando el enorme cariño que se tienen, siempre apoyándose de manera mutua y orgullosos de la complicidad que los une.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Danilo y Michelle fueron parte de los distinguidos invitados a un evento celebrado la noche del 16 de noviembre, y al que se dieron cita varios de los famosos de Televisa, un acontecimiento que sirvió de pretexto a los exnovios para demostrar que todo marcha perfecto entre ellos. Por supuesto, la sorpresa la dio la guapa actriz a través de sus redes sociales, compartiendo una fotografía en sus historias en la que se deja ver guapísima junto a Danilo. En la instantánea aparecen muy sonrientes, compartiendo este especial momento con Galilea Montijo y Arath de la Torre. “Mis amigos”, escribió Renaud sobre la imagen que ha llamado mucho la atención de sus seguidores, pues se trata de la primera aparición pública de la expareja desde que fuera confirmada su soltería.

Cabe destacar que esta foto ha salido a la luz luego de las recientes declaraciones de Michelle sobre su rompimiento con Danilo, siendo muy honesta al revelar cómo se encuentra en este instante, en el que además se enfoca en su familia. “Estoy soltera, feliz de todo lo que he vivido…”, comentó en entrevista para TVyNovelas, espacio en el que reveló si todavía continúa atravesando por una etapa de duelo. “Sí… viviendo la vida, aprendiendo y súper agradecida de todos los momentos vividos. No me arrepiento de nada, he sido muy feliz…”, confesó Renaud durante la charla, en la que además se sinceró sobre si cree que exista la posibilidad de una reconciliación con el ecuatoriano. “No lo sé, la vida es una telenovela”.

VER GALERÍA

¿Qué dijo Danilo tras romper con Michelle?

Recordemos que fue en días pasados cuando Danilo Carrera destapó ante los medios de comunicación el fin de su noviazgo con Michelle Renaud, enteramente tranquilo de que todo se haya dado bajo buenos términos. “Estoy soltero, no tengo nada más qué decir de eso, al final del día creo que mi vida últimamente la he mantenido privada…”, señaló el galán de telenovelas a principios de noviembre, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy. En esa plática, el intérprete también envió los mejores deseos a su ex. “Creo que ya están enterados de la situación, puedo decir que estoy feliz, contento, que le deseo lo mejor, que es una persona maravillosa e increíble y que se merece lo mejor y que le mando muchísimo amor…”, agregó.

Del mismo modo, Danilo respondió a los cuestionamientos sobre si existe o no una posibilidad de reconciliación con Michelle, siendo muy sincero al momento de tocar el tema. “Una reconciliación pues no sé. No te podría decir qué va a pasar en el futuro pero pues no…”. Y claro, el actor también puso en alto la calidad humana de su ex, echando por tierra los rumores ligados a su ruptura. “Es una dama, es una mujer increíble, es una mujer que cuando estuvimos juntos dio toda una relación padrísima muy bonita en la que había diferencias… No hubo infidelidad ni de su parte, ni de mi parte, sí les digo…”, contó.

VER GALERÍA