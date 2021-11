Aracely Arámbula, dispuesta a que sus hijos convivan con la familia de Luis Miguel: 'Me encantaría' La actriz se refirió a la petición hecha por una integrante de la familia materna de El Sol, quien desea conocer a los nietos de Marcela Basteri

Años atrás, Aracely Arámbula y Luis Miguel decidieron tomar caminos separados, tras un tiempo de compartir un romance que le permitió a la actriz debutar en la maternidad, dando la bienvenida a sus pequeños, Miguel y Daniel, quienes se han convertido en adolescentes. Pero más allá de aquella mediática ruptura, de la cual la actriz se ha reservado los detalles, tiene muy presente la importancia de brindar estabilidad y armonía a sus hijos, por tal motivo manifiesta que no existe ninguna objeción si ellos en algún momento tienen deseos de convivir con la familia de su padre, la cual radica en el extranjero. Incluso, aseguró que estaría dispuesta a viajar para lograr ese encuentro si eso fuera necesario.

Con la amabilidad que la distingue, Aracely concedió una entrevista en su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, instante en el que una reportera la cuestionó sobre la petición hecha por la tía abuela de El Sol, Adua Basteri, a través de las cámaras de Ventaneando, de tener deseos de conocer a los nietos de su sobrina Marcela Basteri, a lo que la actriz contestó con toda puntualidad. “Las puertas de mi casa para la familia de mis hijos siempre estarán abiertas, así que mientras la gente sea respetuosa conmigo, adelante…”, dijo la estrella durante la charla, declaraciones retomadas por el programa de espectáculos comandado por Pati Chapoy, que desde hace algunas semanas ha conversado con integrantes de la familia materna del cantante.

Tras la seguridad con la que Aracely se refirió a la posibilidad de un encuentro, la comunicadora le preguntó si estaría dispuesta a viajar al extranjero para que la reunión pudiera llevarse a cabo, pues Adua es una mujer mayor. “Me encantaría, mis hijos tienen todo el cariño y el amor para su familia siempre abierto, la posibilidad igual con sus tíos, con todos…”, explicó la protagonista de series televisivas como La Doña o La Patrona. Y claro, no pudo escapar de que se le cuestionara sobre si le gustaría que esa convivencia se diera de igual forma con Luis Miguel. “Por supuesto, con su papá más…”, dijo en tono amable, procurando ser muy reservada al abordar este aspecto de su vida personal.

¿Qué dijo Aracely de la pensión de Luis Miguel a sus hijos?

Aracely tampoco pudo evitar las preguntas en torno al tema de la pensión que debe otorgar Luis Miguel a sus hijos, manteniendo total hermetismo, asegurando que solo su abogado es quien en este momento puede manifestarse al respecto. “Guillermo Pous te puede hablar de todo eso. Oye, Guillermo sabe más, más que yo de fechas y de todo con santo y seña…”, reveló la intérprete, quien atraviesa por uno de sus mejores momentos, no solo a nivel profesional, sino también personal, disfrutando al máximo de su familia, su principal motor para salir adelante.

Antes de despedirse, Aracely reaccionó a lo ocurrido en uno de los episodios de la última temporada de Luis Miguel, La Serie, pues aunque se cumplió con lo pactado de no abordar su historia de amor con el cantante, sí se mencionó su nombre en un instante de la historia. “Bueno, porque ahí se explica que no se va a hablar de mí. Como ya se los había dicho. Muchos no creían pero ya saben…”, dijo, celebrando de esta manera que la producción haya omitido de la trama esta parte de su vida, la cual ha protegido a lo largo de estos años, ante la insistencia de la prensa por conocer más detalles de sus años junto al famoso intérprete.

