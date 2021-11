Pati Chapoy revela el nombre del conductor de Ventaneando que rechazó quedarse en su lugar

Pocas veces hemos visto tan divertida a Pati Chapoy como la vimos durante su entrevista con El Escorpión Dorado con quien habló de los asuntos más polémicos que ha protagonizado la periodista de espectáculos; desde el episodio cuando Televisa la intentó meter presa, hasta el día en que eligió a su sucesor quien, para sorpresa de todos, rechazó la oferta. La titular del programa de espectáculo también habló de todos los mitos que siempre han existido en torno a su trayectoria como el poder que supuestamente tiene en TVAzteca, un tema del que habló sin tapujos.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con la actitud ideal para subirse al volante con El Escorpión Dorado, Pati Chapoy se mostró divertida, relajada y con una maestría inigualable para responder los atrevidos cuestionamientos del Youtube quien se mostró muy curioso por saber si la periodista ya piensa en el retiro: “Fíjate que ese rollo de en qué momento voy a parar lo traigo desde hace varios años. Si algún día yo decido dejar Ventaneando o me dan las gracias en Ventaneando no quiere decir que vaya yo a quedarme de manos cruzadas y vaya yo a tejer y pintar mi casa, no, yo quiero seguir haciendo cosas”, respondió. Como confesó que sí ha pasado por su cabeza decirle adiós a su programa, el influencer le preguntó: “¿A quién le vas a dejar Ventaneando?”.

Para sorpresa de todos, Pati, quien hace unos meses le confesó a Mara Patricia Castañeda que Pedrito sería el sucesor perfecto, reveló que antes de pensar en él ya había hablado con la candidata que cumplió con todos los requisitos: “Mira yo ya no lo vuelvo a decir porque una vez tomé la decisión de quién se podía quedar, es más, hablé con esta persona, me senté con ella le dije: ‘¿Estás dispuesta?, ¿te interesa?’, ‘sí, sí me interesa mucho’, me dijo”, contó Chapoy. De inmediato, El Escorpión le preguntó de quién se trataba, si era Atala Sarmiento o Inés Gómez Mont, a lo que Pati dijo: “No, no, ¿sabes quién fue? ¡La Choco!”.

La comunicadora aseguró que, aunque Jimena se mostró muy interesada en el puesto poco tiempo después tomó la decisión de mudarse a España con su familia, situación que le impidió asumir el cargo: “Pero Jimenita, por cuestión familiar, tomó la decisión de irse a vivir a Madrid”, “¿Pero todavía la quieres?”, preguntó Escorpión: “Siempre”, respondió Chapoy. Aunque le encantaría que La Choco tomara su lugar en Ventaneando es incierto si la conductora regresará a vivir a nuestro país: “Pero quién sabe si ellos tomen la decisión de regresar a México, están viviendo muy bien en Madrid”, explicó la periodista. Sobre qué tanto influye en los despidos del personal de la televisora de El Ajusco, dijo: “Yo no contrato, a las únicas personas que yo sugiero que pueden trabajar conmigo, las contrata Azteca (…) el contrato lo hace Azteca y quien despide es el que tiene el mando en Azteca”, explicó.

El capítulo más difícil como periodista

El Escorpión no perdió esta oportunidad para platicar con ella del día en que Televisa intentó meterla a la cárcel por un tema de derechos de autor: “Se cambió la ley, efectivamente”, comentó Pati sobre su caso. Como nunca, Pati reveló que fue un ataque directo por parte de un ejecutivo de la televisora: “Alguien que hizo un berrinche terrible en Televisa, porque salgo yo con un programa de televisión que era el Mundo del Espectáculo y después Ventaneando, intentaron meterme a la cárcel argumentando que yo estaba usando más tiempo, cosa que nunca fue cierto (… ) Lo que sucede es que, el hoy difunto, hizo un berrinche tremendo y decidió meter la caballería de Televisa en contra mía, cosa que no sucedió”, comentó la Pati, “¿Quién es el hoy difunto?”, preguntó El Escorpión, “Alberto Ciurana”, dijo la periodista.