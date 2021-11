¡Otro logro para la mexicana! Eiza González regresará a Netflix con los creadores de Games of Thrones

Convertida en una de las actrices mexicanas más exitosas de Hollywood, en este momento, Eiza González continúa cosechando éxitos y hace unas horas hizo oficial el nuevo proyecto con el que regresará a Netflix. A través de su cuenta de Instagram dio detalles de la serie en la que trabajará, nada más y nada menos, que con los creadores de Game of Thrones, una historia de la que confesó ser fan. Eiza atraviesa por una gran etapa, tanto en el terreno profesional, como en el personal, pues se encuentra feliz disfrutando de su relación amorosa con el jugador de lacrosse Paul Rabil, con quien fue captada hace un par de días en Nueva York.

La vida le sonríe a Eiza quien suma a su currículum una importante oportunidad laboral: “Después de ser la mayor fan de Game of Thrones, nunca pensé que tendría la suerte de unirme a estos genios y al brillante Alexander Woo en el viaje más épico de mi vida. Esta historia es como ninguna otra”, escribió en su cuenta de Instagram al lado del anuncio oficial de su participación en Three-Body Problem. Esta historia está basada en el libro del escritor chino Liu Cixin donde se plantea una invasión alienígena: “Si no estás familiarizado con Three-Body Problem prepárate porque no sabes qué te golpeó. Comienza la cuenta regresiva”, añadió la actriz en su posteo.

Eiza llegó por primera ocasión a Netflix, en abril de este año con la cinta I Care A Lot, donde compartió créditos con Rosamund Pike, quien ganó un Globo de Oro por su trabajo en este proyecto. Para este papel Eiza echó mano de su belleza natural pues, según reveló, para su personaje de Fran filmó de cara lavada: “La película trata mucho de extremos opuestos y queríamos mantenerlo así y que el maquillaje y vestuario encajara con sus personalidades”, explicó Eiza en entrevista con Collider. Fue este personaje con el que la mexicana pudo sorprender al director de la cinta: “Esa no es Eiza, es Fran. Ella está en Vans y está en estas camisetas y forma en que me conduzco, simplemente te permite tener un físico diferente”, comentó sobre este reto.

Además de la filmación de esta serie, hace unos días compartió el primer trailer de la cinta Ambulance, que se estrenará en febrero del 2022, y donde compartió créditos con Jake Gyllenhaal y trabajó bajo la dirección de Michael Bay. En medio del éxito que está teniendo en su carrera de Hollywood, la mexicana está viviendo al máximo su romance con Paul Rabil, a quien presentó oficialmente como su novio durante el verano pasado cuando, con una imagen del estadounidense, de 35 años, lo presentó con sus más de 8 millones de seguidores.

La mujer más taquillera de Hollywood

En mayo pasado, la mexicana formó parte de la lista del listado realizado por Box Office Star Records, en el que la colocaron en el quinto lugar de las estrellas de Hollywood más taquilleras, al lado de personalidades como Samuel L. Jackson, Tom Holland, Liam Needon y Will Smith: “Esto va para mis mexicanos y latinos. Porque nos merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo porque ustedes son los que van al cine”, posteó en Twitter. Sobre este logro, Eiza también escribió en Instagram: “Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer como yo (inserta mi origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo) no era capaz de llegar a ser una protagonista y que a la gente no le importaba ver mi trabajo, sin embargo, yo sigo adelante. Siempre esforzándome por creer en mí misma cuando mucha gente no lo hacía”, expresó.