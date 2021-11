Aracely Arámbula rompe el silencio contra los paparazzi de la polémica con sus hijos

Para Aracely Arámbula no hay nada más importante que proteger la integridad de su familia, sobre todo en este momento en que sus hijos, Miguel y Daniel, -a los que procreó de su pasado romance con Luis Miguel-, siguen siendo menores de edad. Precisamente, la actriz rompió el silencio en torno al altercado que vivió semanas atrás, cuando los paparazzi intentaron obtener imágenes de sus pequeños durante su visita a la ciudad de Los Ángeles, instante en el que una mujer incluso abrió la puerta de la camioneta en la que la estrella se encontraba abordo con los niños. A la par, comentó que ya existe un proceso legal por lo ocurrido, un tema que está a cargo de su abogado, Guillermo Pous, quien en días pasados también se refirió públicamente a esta situación.

Tan amable como suele ser, Aracely se tomó un tiempo para conversar con los medios de comunicación, confirmando que ya tienen identificada a la persona que ese día abrió la puerta del vehículo en el que viajaba con su familia. “Fue algo muy desagradable y una falta de respeto tremenda hacia la privacidad de cualquier persona, y hasta la fecha no ha dado una disculpa esa señora, María, que abrió la puerta, que todos sabemos y que ustedes enseñaron el video perfectamente cómo se ve y que asustaron a menores de edad…”, dijo por primera vez la protagonista de series como La Patrona o La Doña, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

En otro momento, Aracely fue cuestionada sobre el proceso legal que está llevando a cabo en contra de los paparazzi que protagonizaron el desencuentro, aunque fue muy reservada al respecto. “Sí, mi abogado Guillermo Pous, a él le pueden preguntar todo lo que quieran porque él está en ese proceso, por supuesto…”, dijo la actriz. Recordamos que anteriormente el experto legal se manifestó, a través de un comunicado, para lamentar la invasión a la intimidad y a la vida privada de las personas públicas, definiendo esta circunstancia como un suceso que ha llegado al “hostigamiento fuera de todo pudor”, en el que “los menores de edad son tratados como si fueran un objeto novedoso consecuencia de la fama de sus padres…”, dijo.

Aracely habló con sus hijos tras el altercado

Más allá de ser figura pública, Aracely tiene muy presente las decisiones de sus hijos, quienes hasta el momento tienen muy clara la posición que desean ocupar aun teniendo una mamá famosa, algo de lo que asegura habló con los pequeños tras el altercado con los paparazzi en Los Ángeles. “Yo les pregunté ese día a mis hijos: ‘¿Ustedes quieren salir públicamente?’, mañana yo los saco, porque me siento muy orgullosa de ellos, y ellos me dijeron que no y yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar porque son menores de edad…”, aseguró ante las cámaras.

La intérprete también fue muy clara con su postura, siendo bastante firme con la responsabilidad que ha asumido desde el primer instante para proteger a sus hijos de cualquier adversidad, una situación en la que cuenta con el apoyo incondicional de sus seres queridos. “No depende de nadie más, depende de mí que soy su mamá y de mi familia, mi hermano que es un gran apoyo en mi casa, mi papá, pero ellos no desean ser artistas y después de este encontronazo, menos…”, afirmó la estrella quien antes de despedirse, y al abordar el tema de Luis Miguel, confesó si le gustaría que sus pequeños conocieran a la familia de El Sol. “Me encantaría, mis hijos tienen todo el cariño y el amor para su familia, siempre abierto la posibilidad, igual con sus tíos, con todos…”, dijo.

