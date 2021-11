Sofía Aragón da a conocer que se encuentra hospitalizada por una neumonía

Con la transparencia con la que Sofía Aragón maneja sus redes sociales compartió hace unas horas una historia en Instagram donde aparece en la habitación de un hospital utilizando oxígeno. Debido al impacto que provocaron las imágenes, la conductora explicó por qué terminó en emergencia. Aunque ayer por la mañana brilló como siempre en la edición de fin de semana de Venga la Alegría dio a conocer que, durante la emisión, comenzó a sentirse mal, razón por la cual, cuando no estaba frente a las cámaras, la vimos descansando, situación que reportó su compañero conductor, Rafa Serdán, quien subió una imagen donde vemos a la presentadora, acostada en uno de los sillones del foro: “Sofía se siente mal”, escribió sobre esta publicación.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Según detalló la exreina de belleza, aunque ayer empeoraron los síntomas, los malestares comenzaron desde hace varios días; sin embargo, tras descartar que se trataba de Covid, Sofía continúo con sus compromisos laborales hasta que tuvo que acudir al hospital: “Hace tres días empecé con temperatura y malestares en la garganta. Después de dos pruebas Covid, que salieron negativas, me confié y seguí mi vida normal, ignorando por completo los síntomas que tenía mi cuerpo: dolor de garganta, pecho, pulmones y cabeza, temperatura y tos. Los tomé como una pequeña gripa estacional o hasta emocional y la ignoré por completo. Hoy estoy en el hospital, tengo neumonía”, escribió Sofía sobre la historia donde la vemos con apoyo respiratorio.

VER GALERÍA

Aunque ya está en manos de expertos, esta situación provocó que Sofía reflexionara sobre su salud y la importancia de estar alerta en cada señal que da el cuerpo: “Amigos, no por el hecho de no ser Covid, significa que debemos confiarnos y descuidarnos, seguramente voy a estar perfecta en un par de días, pero de verdad, cuídense”, escribió Aragón en otra parte de esta publicación. En medio de la felicidad que está atravesando Sofía en el terreno profesional, debido al reciente estreno de la versión de fin de semana de Venga la Alegría, donde es una de las presentadoras titulares, enfrenta esta crisis de salud de la que, está segura, podrá superar en un par de días.

Sofía Aragón, un libro abierto con sus fans

Desde que Sofía Aragón saltó a la fama, tras ganar el concurso, Mexicana Universal, en 2019, la tapatía ha querido construir una relación muy sincera con sus seguidores, con quienes es un libro abierto. La exreina de belleza no tiene problema a la hora de contarle a sus fans los retos que ha tenido que enfrentar en la vida, como su reciente ruptura con Francisco Bernot, con quien estaba comprometida. Con la sinceridad que la caracteriza, en octubre pasado, contó en entrevista con Ventaneando de cómo se siente tras cancelar la boda: “No tengo nada de contacto con él, desde hace dos meses, más o menos. Me duele que yo no pude ser el amor de su vida, cuando lo quise tanto, pero él ya es parte de mi pasado y siempre va a ser parte de mi corazón, fue alguien muy importante para mí, pero ya no es parte de mi presente”, explicó.

VER GALERÍA

Además de ser muy abierta con los temas de su vida amorosa, Sofía también ha compartido con sus seguidores la condición de salud que, en enero pasado la hizo pisar un hospital. Según ha contado en redes, sufre de endometriosis. La tapatía ha querido utilizar su popularidad en redes para poner sobre la mesa este tema que, según dio a conocer hace unos meses, afecta a más de 170 millones de mujeres en el mundo. Tras su última hospitalización por esta enfermedad, Aragón prometió compartir con sus fans su testimonio y así poder ayudar a más mujeres que lo padecen: “Me han preguntado mucho sobre esta enfermedad. Pronto haré un video para platicarles mi experiencia y qué tratamientos he seguido”, comentó en su Instagram.