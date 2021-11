La familia de Carmen Salina la reporta delicada: ‘No ha habido mejoría’

Desde que la familia de Carmen Salinas informó que la actriz se encontraba hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral, la prensa y los fanáticos han estado muy al pendiente de su estado de salud. En ese sentido, esta tarde, su sobrino, Gustavo Briones y María Eugenia, hija de la actriz, se encargaron de dar el nuevo parte médico en el que la siguen reportando grave y a la espera de que evolucione: “Todo sigue igual, no ha habido mejoría, pero no ha avanzado el derrame. Esperar, lo único que nos dicen es que esperemos y está grave”, comentó esta noche el sobrino de la actriz.

Briones reveló que los médicos les han dicho que las próximas horas serán muy importantes para analizar la evolución de su estado, por lo que les pidieron esperar: “No están dando un reporte en la mañana uno en la noche”, comentó el sobrino de Salinas durante su encuentro con los medios de comunicación, de acuerdo con información del programa Suelta la Sopa. La prensa lo cuestionó sobre cómo está cubriendo los gastos la familia: “La ANDA nos están apoyando, porque ella es vitalicia, sí hay gastos que nos está apoyando”. Aunque durante su reunión con los medios también estuvo presente María Eugenia, hija de Carmen, prefirió que fuera su sobrino quien diera el parte médico.

Esta tarde, la hija de la actriz concedió una entrevista a Ventaneando en la que contó cómo fue la primera visita a su mamá: “Entré a ver a mi mamita, para mí, está dormida, empecé a hablar con ella, bueno, cerca de su oído, a decirle que todos ustedes, mi familia y sus compañeros estábamos pidiendo por ella, que había una misa, porque en el momento en el que estaba con mi mamá había una misa que hicieron por mi mamita, le dije que todos estábamos orando por ella”, comentó. Según recordó, durante su visita al hospital, que su mamá reaccionó a su voz: “Movió sus piecitos, yo quiero creer que mi mamá me escuchaba”, contó.

Ayer por la tarde, el esposo de María Eugenia, reveló que la familia había pedido una segunda opinión por lo que pidieron que otro médico la revisara: “Un médico militar, sigue delicada, está en coma, es un coma natural, el médico lo que les sugirió es seguir tomando el medicamento que le están dando y esperar a que ella empiece a evolucionar, estamos todos esperando que esto sea un milagro”, explicó. Por otra parte, su sobrino, Gustavo Briones reveló que sí padecía una enfermedad: “Ella sufre de hipertensión, desde el fallecimiento de mi primo Pedrito, desde entonces toma medicamento para la hipertensión. Seguimos con esperanzas y pidiéndole a Dios que nos haga el milagro”, dijo.

La solidaridad del medio artístico

El sobrino de la actriz reveló que en las últimas horas han sido muchas las muestras de cariño por parte del público y de compañeros de su tía, algunos incluso han querido estar cerca de la familia: “Todo el mundo me ha hablado, acabo de hablar con Ana de la Reguera, me dijo que, si podía venir, pero no hay forma de que nadie la entre, más que su nieta y yo, somos los únicos que estamos haciendo el reporte y estamos como responsables”, contó a Ventaneando. Conmovido hasta las lágrimas, Briones finalizó: “Gracias por amarla tanto, ¿qué más les puedo decir?”.