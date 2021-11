Sofía Castro sorprende a su hermana Fernanda por su cumpleaños número 22

Las últimas semanas han sido de mucho festejo en casa de Angélica Rivera pues sus tres hijas celebran sus cumpleaños en fechas muy cercanas. A finales de octubre, Regina, la más joven de las tres celebró sus 16 años, después, el pasado 1 de noviembre, la mayor de todas, Sofía, cumplió 25, una edad que celebró en Disneylandia, con su novio Pablo Bernot y un grupo de amigos, por último, este 11 de noviembre, Fernanda, la de en medio llegó a los 22 años de edad. A través de redes sociales, tanto Regina, como Sofía le dedicaron cariñosos mensajes de felicitación.

La primera en escribirle fue Regina, la más pequeña quien compartió varias imágenes al lado de su hermana con quien no se pudo reunir en este cumpleaños: “Felices 22. Te amo”, escribió Regi. Conmovida por este post, la cumpleañera le respondió: “Te extraño mucho, mucho. Te amo”. La hermana de Fernanda eligió varias imágenes captadas durante sus vacaciones de verano por la Riviera Francesa, hasta donde viajaron en compañía de su papá, José Alberto El Güero Castro, para después, trasladarse a París y pasar unos días con su mamá, Angélica Rivera.

Quien no se conformó con enviarle una felicitación de cumpleaños fue Sofía Rivera, su hermana mayor, quien viajó a Miami, ciudad que se convirtió en el punto de reunión de las Castro, pues es ahí donde vive su mamá y donde la cumpleañera recibió una linda sorpresa de parte de su familia. De acuerdo con las publicaciones de Sofía, Fernanda no se esperaba el pastel y los globos de unicornio que formaron parte de la decoración de su festejo en casa donde, en compañía de Sofía y de su mamá, sopló las velitas de su pastel. A través de su cuenta de Instagram, la cumpleañera compartió una serie de fotos que publicó con la frase: “No sé tú, pero yo me siento de 22”, se lee en la última publicación de su feed.

Después de soplar las velitas de su pastel y posar con unos globos con el número de años que cumplió, Fernanda y Sofía aprovecharon su estancia en Miami para salir a divertirse, como en los viejos tiempos. Fue la mayor de las Castro quien estuvo posteando algunos detalles de su divertida noche de chicas: “¡Qué empiece el festejo!”, escribió Sofía en una de sus historias donde se le ve con la cumpleañera y una amiga listas para disfrutar de esta velada. Ya en el sitio donde festejaron, Sofía compartió un clip donde se les ve cantando y que acompañó de la frase: “Como cuando éramos chiquitas”, resaltando lo unidas que han sido siempre.

Miami, su lugar favorito para celebrar sus cumpleaños

Desde que Fernanda se mudó a Boston, donde estudia música, suele viajar a Miami en su cumpleaños para celebrar esta fecha cobijada por su familia, tal como ocurrió el año pasado cuando a través de redes sociales compartió su visita a casa de su mamá, con quien disfrutó de esta especial fecha: “Empezamos mi cumpleaños con los amores de mi vida”, publicó la cumpleañera quien es muy activa en redes sociales donde, sólo en Instagram, cuenta con 117 mil seguidores. A través de este medio, la joven comparte su talento musical y algunas de las grabaciones o canciones que están en proceso de creación, demostrando que continuará los pasos de su primo, Cristian Castro, en la música.