Revelan que Guillermo del Toro se habría casado en secreto

Si de mexicanos destacados se habla, no puede dejar de mencionarse a Guillermo del Toro, cuyo trabajo como director de cine le ha valido el reconocimiento internacional. Este talentoso tapatío, quien es dueño de dos Premios Oscar, ha demostrado ser además una persona generosa y solidaria, pues en más de una ocasión ha apoyado desinteresadamente a quien solicita su ayuda. Sin embargo, esta vez no han sido sus logros en la pantalla grande ni sus buenas obras lo que ha llamado la atención del público, sino su sorpresivo cambio de estado civil: ¡ya es un hombre casado!

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Guillermo asistió a la más reciente edición de la Gala Art + Film de LACMA, en el Museo de Arte de Los Ángeles, donde participó en un homenaje en honor a su colega Steven Spielberg. Sin embargo, no asistió solo a este evento, pues lo acompañó la historiadora de cine Kim Morgan, con quien trabajó además en Nightmare Alley, su más reciente película y en la que ella hizo su debut como escritora para la pantalla grande. Todo hubiera quedado ahí, de no haber sido porque, según reportó Variety, el cineasta mexicano se refirió a la también guionista como “mi esposa”, mientras la presentaba a algunos amigos presentes en la gala. Dicho medio destacó esta declaración como una exclusiva sobre el director mexicano, pues si bien se sabía que estaba en una relación sentimental con ella desde hace unos años, se desconocían sus planes de boda.

VER GALERÍA

Sin brindar más detalles, Variety reveló que Del Toro se habría unido en matrimonio con Kim el pasado mes de mayo. No es de extrañar que la celebración hubiera permanecido en secreto, pues es sabido que el cineasta tapatío es reservado a la hora de hablar sobre su vida personal. Además, las circunstancias derivadas de la actual pandemia han sido para muchos una razón de peso para realizar festejos de manera íntima, tal como probablemente haya sido la boda del mexicano.

VER GALERÍA

Guillermo del Toro y sus amores

El director tapatío estuvo casado antes por casi 20 años con la directora de arte Lorenza Newton, quien es madre de sus hijas Marisa y Mariana. La pareja se separó en 2017, tal como el mismo Del Toro lo confirmó. “Me separé en febrero (2017) y me divorcié en septiembre, pero poca gente lo sabía”, expresó el cineasta en marzo de 2018 en entrevista para el diario Reforma. Y es que, durante la entrega de los Premios Oscar que se realizó por aquellas fechas, llamó la atención que Guillermo no acudiera con su esposa, tal como lo había hecho en ediciones pasadas. Además, cuando recibió sus respectivos galardones a Mejor Director y Mejor Película por The Shape Of Water, le dedicó el triunfo a sus padres y a sus hijas, pero no mencionó a Newton, lo cual levantó sospechas.

En aquella ocasión, el cineasta también se refirió a Kim, con quien asistió a dicha entrega de galardones, y si bien señaló que se trataba de una amiga y compañera, sí hizo énfasis en que él se encontraba oficialmente separado. “Kim trabaja conmigo, tenemos una buena amistad. Por si aparece alguna noticia, aclaremos que yo me separé en febrero”, expresó entonces. Del Toro explicó que había conocido a la guionista justamente cuando empezaron a trabajar juntos en Nightmare Alley, “muchos meses después” de haberse separado. “Empecé a trabajar con ella a finales del verano (pasado)”, puntualizó el mexicano. Antes de iniciar su relación con Del Toro, Morgan estuvo casada por cuatro años (2010-2014) con el cineasta canadiense Guy Maddin, reconocido por su trabajo con carácter experimental.

VER GALERÍA