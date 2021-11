Andrea Legarreta habla de su comentado reencuentro con Paulina Rubio

Esta semana, el programa Hoy se engalanó con la presencia en el foro de Paulina Rubio quien acudió para presentar su nuevo sencillo Yo soy, como parte de la bienvenida a La Chica Dorada, la producción preparó varias dinámicas con la cantante quien fue entrevista por Galilea Montijo y Raúl Araiza para luego sentarse con Andrea Legarreta y Paul Stanley a dar un recorrido por sus éxitos musicales. Fue durante este segmento del matutino que el público comenzó a comentar en redes sociales sobre la actitud de la cantante hacia Andrea pues, en todo momento, se dirigió a Paul situación que dio mucho de qué hablar, fue tanto el revuelo que la prensa ya cuestionó a la presentadora de Hoy sobre lo sucedido.

Con la sonrisa que la caracteriza, Andrea habló sobre este supuesto desaire por parte de Paulina Rubio: “Me da mucha risa porque ha dicho que si ella no me hizo caso, la verdad, es que cuando nos vimos, nos saludamos, normal, como siempre y yo no sentí eso, te voy a decir qué pasó”, dijo, para luego narrar qué fue lo que ocurrió y por qué Paulina parecía que sólo se dirigía a Stanley: “Ojo, sí me daba cuenta que ella volteaba más hacia el lado de Paul, pero hay gente que tiene como un lado y Paulina pidió estar de ese lado, ese es su lado y al final, es nuestra invitada, está en nuestra casa y si ella quiere estar volteando hacia allá, porque es su lado”.

Sincera, Andrea reconoció que no lo sintió como un desplante, de hecho, reveló que cuando el programa terminó se dijeron adiós tan cordial como siempre: “En verdad no lo siento así, o sea, porque cuando me despedí de ella nos dimos un abrazo, o sea, no sentí que fuera un desaire”, aseguró Legarreta. Muchos usuarios en redes sociales, atribuyeron esta incómoda situación al hecho de que, hace muchos años, Paulina fue novia de Erik Rubín, esposo de Andrea, a quien incluso le dedicó el tema Mío, teoría que a la presentadora del matutino le parece absurda: “Insisto, no fue en mi año y yo igual, ponen las canciones y las canto”, dijo.

Tras negar el desaire, Andrea reveló orgullosa que espera con ansias la gira que Paulina Rubio y Alejandra Guzmán planean hacer, pues reconoce que es una fusión que la emociona mucho porque es fanática de ambas cantantes. Recordemos que, en su momento, La Chica Dorada y La Guzmán protagonizaron una época de rivalidad por Erik Rubín con quien ambas sostuvieron una relación sentimental: “Quiero ir a ver ese concierto, la verdad es que me encanta, siempre que pienso en esa gira, más allá de pensar en qué sucedió con Erik hace tantos años, creo que es un gran acierto”, comentó Andrea.

Su postura con los amores del pasado

Debido a que Erik Rubín comenzó su carrera artística a los 10 años de edad, el público lo vio crecer y disfrutar de todas sus etapas, sobre la que vivió en la adolescencia y se convirtió en uno de los galanes más cotizados. Aunque ha pasado mucho tiempo desde la época en la que salió con grandes personalidades, la prensa continúa recordando aquella etapa, incluso han cuestionado a Andrea sobre qué opina de los amores del pasado de su esposo, una situación para la que tiene una postura muy clara: “Sí supe que hubo ahí como una especie de romance. No sé si fue una noche de copas, pero la verdad es que sí supe. Si las mujeres también éramos fans de María Conchita y a la fecha, es una mujer bella y es encantadora. Lo que no fue en mi año no hace daño”, comentó sobre las declaraciones que recientemente hizo María Conchita Alonso quien reveló que tuvo un romance con Rubín.