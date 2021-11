Ludwika Paleta y su cariñosa felicitación de cumpleaños a su hijo Nicolás por sus 22 años

Un 11 de noviembre, hace 22 años, Ludwika Paleta debutó en el que se ha convertido en el papel que más disfruta, el de ser mamá. Aunque suele ser muy discreta con los detalles que comparte en redes relacionada con sus hijos, desde que su primogénito, Nicolás, se lanzó como cantante, son más frecuentes las publicaciones que hace a su lado. Por tal motivo, hoy que el joven está de cumpleaños, la actriz no dejó pasar la oportunidad de expresarle su amor y felicitarlo a través de este medio, donde también su tía, Dominika Paleta, le dedicó un cariñoso mensaje. Quien no podía faltar en este ciber festejo era Yulianna de Souza, la novia del festejado, quien también le escribió un especial detalle en redes.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde las primeras horas de este jueves, Ludwika publicó dos imágenes al lado de su hijo, que acompañó de un conmovedor mensaje dedicado al festejado: “Un día como hoy 11.11 a las 13:11 horas llegó a este mundo el amor de mi vida. Pequeñito, aparentemente frágil, pero fuerte y guerrero. Mi mejor maestro, el del corazón más grande y más bonito. Encantador, trabajador, disciplinado y amoroso. Siempre tiene una sonrisa para todos. Eres mi tesoro más grande. Celebro tu vida hoy y siempre. Te amo”, conmovido por la publicación de su famosa mamá, el músico respondió con un: “Te amo Ma”.

VER GALERÍA

Siguiendo los pasos de su hermana, Dominka Paleta, tía de Nicolás, también posteó un mensaje dedicado a su sobrino a quien le guarda un especial cariño por ser el primer bebé que llegó a la familia Paleta: “¡Felicidades @Niico_official. Te amo con todo mi corazón, que tengas un mágico 11:11”, escribió la también actriz. Por su parte, Yulianna de Souza, novia de Nico, también le hizo un guiño en sus redes sociales al compartió varias historias en las que compiló los momentos más divertidos al lado de su novio con quien, es muy cómplice, así lo demostraron durante la pasada festividad de Halloween, cuando disfrutaron de su primera fiesta de disfraces juntos.

A finales de octubre, durante el paso de Ludwika Paleta sobre la alfombra roja de Premios Platino, realizados en Madrid, la actriz habló de la relación de su hijo a quien, aseguró, adora ver enamorado: “Es divina y le hace muy bien, se llevan muy bien”, comentó en entrevista con Ventaneando sobre Yulianna. Ludwika reveló que disfruta mucho volver a vivir la emoción del primer amor, ahora a través de su hijo: “No, no soy celosa, al contrario, me encanta ver el amor cuando está en esa etapa que conocer a alguien y te enamoras por primera vez y te ilusionas, me encanta vivirlo a través de él”, detalló.

Ludwika Paleta habla por primera vez de la novia de su hijo Nicolás: ‘Es divina y le hace muy bien’

VER GALERÍA

El consejo de Ludwika a Nicolás

Hace unos días, durante su regreso a las alfombras rojas, en la Ciudad de México, Ludwika habló de cómo apoya a su hijo ahora que se lanzó como cantante: “Sí le ha ido muy bien”. Sobre cómo lo acompaña en el inicio de su carrera profesional, Paleta aseguró: “¿Qué consejos le doy?, no me pide muchos eh, no, de hecho, está en una edad en la que no pide consejos y tampoco quiere escuchar muchos”, comentó divertida. Aunque su hijo no le pide consejos, la actriz sí tuvo un mensaje qué enviarle al joven: “Me imagino que para él debe ser difícil tener una mamá famosa y quiere abrirse camino y quiere ser Niico, no quiere ser el hijo de… entonces, yo creo que si un consejo yo le pudiera dar o si yo pudiera volver a tener 20 años, simplemente le diría que fuera él, como es, y que no tratara de ser nadie más, ni presentarse como alguien que no es”, finalizó.