Grettell Valdez habla de los rumores sobre su relación: ‘Cuando tenga algo qué decirles, se los contaré’

A sólo unas semanas de que se cumplan tres años desde que Grettell Valdez le dio el “sí acepto” a Leo Clerc, los rumores de un posible divorcio rodean a la pareja. Debido a las especulaciones, la prensa fue directa con la actriz en su último encuentro, donde le preguntaron si es verdad que su relación con el financiero suizo ha terminado. Aunque solía ser muy abierta en redes sociales con lo que compartía en Instagram, de un tiempo a la fecha, la actriz ha preferido mantener alejada su vida privada de los reflectores y las redes sociales, razón por la que se negó a responder los cuestionamientos sobre su matrimonio.

Con la amabilidad que la caracteriza, Grettell explicó por qué ha decidido mantener al margen de su carrera, los detalles de su intimidad: “Yo aprendí ya a no hablar de mi vida personal y así lo voy a hacer, gracias, de verdad, por siempre estar al pendiente de mí, cuando tenga algo importante de qué hablar, se los comunicaré, ahorita, más bien, estoy un poco angustiada, les he de confesar”, comentó la actriz. Aunque intentó cambiar el tema, los medios de comunicación intentaron de nuevo: “Yo no voy a hablar de mi vida privada, pero cuando tenga algo qué decirles, se los contaré”, comentó.

A pesar de dejar claro que no daría declaraciones sobre los rumores de divorcio: “Te lo vuelvo a repetir, cuando tenga algo súper importante qué decirles, lo van a saber”, la actriz dejó claro que, se encuentra en un muy momento de su vida: “Yo estoy perfectamente, bueno, más feliz no puedo estar, la verdad, emocionalmente, estoy feliz de la vida, estoy contenta, tengo un hijo maravilloso, empiezo ahorita con mis productos que voy a lanzar, va a salir una nueva serie… estoy muy feliz, llena de amor”, comentó para cambiar el tema y confesar por qué pasará por el quirófano.

¿Por qué se someterá a una cirugía?

De lo que sí quiso hablar fue del procedimiento médico al que se sometió, según reveló hace unos días: “El día de hoy voy a tener una intervención quirúrgica, es la segunda vez que me van a tener que intervenir, no lo quise comentar, la primera ocasión, que fue hace cuatro años… luego les contaré bien”. Aunque se animó a compartir el nerviosismo que le provoca entrar al quirófano, Grettell no quiso dar detalles del problema de salud que enfrenta: “No quiero hablar mucho del tema porque es una palabra fuerte de platicar, pero ya les contaré”, dijo, para luego anunciar que lo revelará en su canal de Youtube.

La actriz ha gozado siempre de buena salud, y únicamente ha compartido con sus seguidores a través de su canal de Youtube el padecimiento que enfrentó en el 2018, del que afortunadamente salió avante: “No sé si se acuerdan que, como hace más de un año y cacho tuve una herida en un dedo que, realmente nunca les conté exactamente lo que me pasó, porque era un momento como fuerte para mí. Lo que me pasó es que me dio cáncer en el dedo, me hicieron un trasplante, todo está perfecto (…) sé lo que se siente, sé lo que pasa, los miedos, la angustia que en ese momento uno vive porque es muy fuerte la palabra, es muy fuerte la situación”, confesó en aquella ocasión.