Daniel Arenas abre su corazón sobre Daniella Álvarez: 'Toda la vida he creído en el amor' El actor asegura estar en uno de los mejores momentos de su vida

Lo que inició siendo un rumor hace poco más de tres meses, tiempo después fue confirmado por sus propios protagonistas, Daniel Arenas y Daniella Álvarez, quienes disfrutan al máximo de un noviazgo que ha llenado de ilusión sus corazones. De hecho, la pareja tampoco ha dudado en gritar su amor siempre que surge la oportunidad, sobre todo a través de las redes sociales, espacio en el que sus fanáticos han sido cómplices de este momento en el que su relación cobra fuerza con el paso de los días. Una vez más, el galán colombiano ha hablado de cómo vive este instante, el cual coincide con sus éxitos profesionales, ahora como protagonista de la telenovela S.O.S Me Estoy Enamorando.

Al ser cuestionado en torno a su romance con Daniella, el intérprete reiteró lo importante que es para él procurar en su vida el amor, algo que ahora lo mantiene motivado y enteramente agradecido, pues se trata de un sentimiento que de alguna manera, asegura, siempre ha estado presente en su historia. Por tal motivo se expresó con toda sinceridad recordando incluso parte de las enseñanzas que le inculcaron sus seres queridos desde que era muy pequeño. “Toda la vida he creído en el amor, vengo de una familia muy amorosa, muy creyente, muy espiritual, el amor siempre ha estado en mi vida gracias a Dios…”, dijo el actor durante una reciente entrevista concedida al programa televisivo Hoy.

En otro momento de la charla, Daniel confesó que esta es una de las mejores etapas de su vida, algo que no logra percibirse de manera fiel a través de las redes sociales, en donde ha compartido algunos vistazos de su romance con Daniella, como cuando el pasado 19 de septiembre reveló la primera fotografía de los dos. “Irradia eso la vida, no solamente en redes sino con la gente que a uno lo rodea. Finalmente uno es quien es con quien a uno lo rodea, su familia, sus amigos, su pareja, sus compañeros de trabajo. A veces me parece muy curioso que la gente cree conocer a las personas por las redes o por lo que ubica y creo que eso es simplemente una parte muy pequeña de quienes somos todos como seres humanos…”, dijo.

El sueño de Daniella Álvarez

Este tiempo de noviazgo, Daniella también se ha sincerado sobre cómo vive este instante, en el que la motivación ha sido total, pues a la par de lo profesional en el corazón las cosas marchan de maravilla. Precisamente, ha confesado que uno de sus mayores anhelos es el de convertirse en mamá e incluso unir su vida en matrimonio. “Mi sueño es casarme, tener hijos… Es que yo desde los 7 años sueño con eso, siempre ha sido como mi mayor ilusión”, dijo durante una entrevista para el podcast de Jomari Joyso, Sin Rodeo. Y aunque hoy en esos planes a futuro está Daniel, la modelo reconoció que no fue algo que supo en el primer momento en que lo vio, tal como sugirió el entrevistador. “No, por primera vez no, tenía que conocerlo, y en la medida que lo fui conociendo dije: ‘Dios, mío, me mandaste el príncipe azul’”, afirmó.

Al ahondar en el tema de la maternidad, Daniella reveló que ya ha hablado con Daniel al respecto, segura de que él le pondrá brindar el apoyo necesario de hacer realidad juntos el sueño de tener hijos. “Él sabe en lo que entró, y yo siempre le digo: ‘Amor, tú sabes que el día que tengamos nuestros hijos, yo no puedo correr detrás de nuestros hijos, tú sabes que el día de mañana tú vas a correr, o sea, por mí”, reveló.

