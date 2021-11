¡Abran paso a Mathilde Pinault! La guapa hijastra de Salma Hayek deslumbra sobre la red carpet

Los últimos días han sido de estrenos y alfombras rojas para Salma Hayek y su familia. Después de brillar con su hija, Valentina Paloma, en Los Ángeles y en Londres, durante la presentación de la cinta Eternals en esas ciudades, ahora, la mexicana lo vuelve a hacer, pero de la mano de su esposo, François-Henri Pinault, y de la hija de él, Matildhe Pinault, Salma y su tropa se adueñaron de toda la atención a su paso sobre la alfombra roja de House of Gucci, cinta donde la veracruzana comparte créditos con Lady Gaga y Adam Driver. Para esta especial noche, Salma Hayek se convirtió en una escultura dorada, un look que consiguió con un vestido de ese tono firmado por Gucci. Por su parte, Mathilde Pinault, no se quedó atrás y deslumbró con un sofisticado slip dress confeccionado en un tejido de estampado animal print en tonos naranjas y azules con el que lució como una verdadera top model.

De la mano de dos de las mujeres más importantes en su vida, su esposa y su hija, François-Henri Pinault desfiló como un caballero al lado de ambas a quienes cedió total protagonismo. Sonriente, la familia se convirtió en una de las más fotografiadas de esta noche en la que vimos a Mathilde, en todo momento, sostener la mano de su padre, quien se mostró muy orgulloso a su lado, tal como lo han hecho en otras ocasiones. Siguiendo los pasos de su hermanita, Valentina Paloma, Mathilde Pinault, de 19 años de edad, tomó su lugar sobre esta alfombra roja donde su porte y elegancia acapararon la atención de la prensa que ya la conocía, no solo por sus apariciones públicas al lado de Salma y de su papá, sino por ser muy activa en redes sociales, donde ya se perfila como influencer.

Todo parece indicar que Mathilde está lista para tomar protagonismo en eventos de moda, pues esta no es la primera ocasión que la vemos dando lecciones de estilo. Ya sucedió, en febrero pasado, cuando asistió a una fiesta organizada entorno a la Fashion Week en París, momento en que la prensa decretó el nacimiento de una It Girl, título que se ganó con un estiloso atuendo compuesto por un minivestido-abrigo oversize firmado por Balenciaga, que combinó con unos tacones acordonados de tiras la tobillo, para complementar su look, Mathilde recogió su melena rubia en un moño estilo bailarina con el que terminó de darle el toque de elegancia a este atuendo con el que recibió muy buenas críticas por parte de los expertos en moda.

Después de esa aparición, Mathilde volvió a partir plaza, esta vez en el desfile de Saint Laurent, firma que también forma parte de Kering, grupo empresarial presidido por su papá; sin embargo, en este evento no quiso posar para las cámaras, pero sí compartió una imagen de su look en su cuenta de Instagram donde cuenta con más 51 mil seguidores: “Me la pasé genial en el desfile de Saint Laurent, aquí en París, y me encantó mi outfit”, escribió la joven al lado de esta instantánea donde presumió su look que consiguió con la blazer cruzada de la firma y unos shorts cortos y botas altas, eligiendo el negro como único color.

Toda una influencer en redes sociales

Convertida en la hermana Pinault más activa en redes sociales, Mathilde cuenta con gran popularidad en su cuenta de Instagram donde comparte algunos detalles de su vida privada como fotos de sus viajes, de sus looks y de su pasión por los circuitos ecuestres, pues desde que era muy pequeña comenzó sus clases de equitación; ahora, la joven es una destacada amazona que ha ganado varias competencias ecuestres en Europa, donde ha coincidido con Carlota Casiraghi y Marta Ortega, con quienes sostiene una estrecha relación de amistad que comenzó justo en los circuitos ecuestres.