A casi un año de su doble trasplante de pulmón, Toño Mauri vuelve a la actuación

En un mes, se cumplirá un año del doble trasplante que recibió Toño Mauri debido a que el Covid-19 dañó de manera irreparable sus pulmones. Después de meses de recuperación, el mexicano está de vuelta en la actuación, pasión que, según aseguró, lo motiva a seguir adelante. Desde Guadalajara, donde filma la serie escrita por su hijo Antonio Mauri, Mariachi, el actor rompió el silencio en Ventaneando y confesó emocionado que realizará una pequeña participación en esta serie que se realiza bajo mucho misterio, pues los actores involucrados firmaron un contrato de confidencialidad, pues la producción prefiera mantener el secreto la trama de este proyecto.

Con el optimismo que siempre lo ha caracterizado, Toño dio detalles de cómo será su regreso a la televisión: “Hago un cameo, viene mi hermana Graciela, también va a hacer un cameo, son cositas que en su momento va a salir, pero estamos muy contentos”, comentó. El actor reconoció que este proyecto lo inyecta de energía y lo ayuda a su recuperación: “Bien, esto me ayuda mucho, me motiva mucho, el día 15 de diciembre cumplo un año de mi trasplante de pulmones, pero hasta ahorita han funcionado muy bien”. Mauri dio a conocer que, en los últimos días se ha sentido muy bien: “Aquí en Guadalajara me siento muy bien, la altura me va muy bien, el clima me va muy bien”, detalló.

Durante este encuentro con Toño Mauri, la prensa también coincidió con su hijo, Antonio Mauri, quien además de ser el autor de Mariachi, también participará como actor: “Es un honor estar aquí en Guadalajara, especialmente, con tanto mariachi y tanta historia”, comentó el joven quien prefirió no dar más detalles. En esta serie, Toño Mauri papá, y Antonio Mauri, hijo, compartirán créditos con Consuelo Duval, Regina Orozco, Pedro Fernández y Vadhir Derbez quienes tampoco quisieron revelar información sobre la serie.

Antes de regresar a la actuación, Toño Mauri recibió la tercera vacuna contra el Covid-19, dosis que recibió a finales de agosto pasado. En esos días, el actor habló en entrevista con el programa Sale el Sol, donde habló de cómo se estaba cuidando para evitar un nuevo contagio: “Voy bien, sigo con la recuperación, cuidándome mucho porque efectivamente este tema del repunte que ha tenido la pandemia nos afecta a todos en general. Yo estoy vacunado y ahora me acaban de avisar que tengo que ponerme una tercera vacuna para reforzar en mi caso mi sistema inmune”, comentó el actor explicando por qué recibió tres dosis de la vacuna.

Toño, el más emocionado en el cumpleaños de su hija

El pasado 11 de octubre, Toño Mauri y su familia cerraron filas para celebrar el cumpleaños número 25 de su hija Carla a quien le dedicó un emotivo mensaje en el que agradeció a la vida por permitirle estar presente en el cumpleaños de su primogénita: “Carlita, ¡muchas felicidades! Que cumplas muchos más y que ¡Dios te bendiga siempre! Te adoro y qué alegría me da poder celebrar este año contigo”, explicó. En mayo pasado, el actor tuvo la oportunidad de entregar en el altar a su hija Carla, un momento que lo conmovió hasta las lágrimas y que se convirtió en uno de los más entrañables de la boda religiosa de su hija.