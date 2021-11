De lo más emotivo, así fue el reencuentro de los protagonistas de 'Locura de Amor'

Dos décadas atrás, Juan Soler y Adriana Nieto fueron los protagonistas de un romance ficticio que quedó retratado en una de las telenovelas juveniles más exitosas; Locura de Amor, melodrama que sufrió un cambio determinante en un instante de su transmisión al aire, luego de la decisión que tomó la producción de sacar a la guapa actriz del proyecto. Por aquellos días también circularon muchos rumores con los que se trató de dar explicación a ese movimiento, aunque los fanáticos de la historia preservaron el recuerdo de esa pareja televisiva que se convirtió en una de las favoritas. Lo cierto es que con la llegada de Soler a la conducción del programa matutino Sale el Sol, los espectadores han sido testigos de una sorpresa, esto al darse el reencuentro entre el galán argentino y la intérprete, quienes han conversado y pasado un instante inolvidable frente a las cámaras.

Con la emoción a flor de piel, Juan y la producción dieron la bienvenida al foro a Adriana, quien se dispuso a compartir entrañables anécdotas de su vida frente a las cámaras, esto a través de la sección Enfrentados. Pero fue en un instante de la charla cuando el argentino se refirió a la salida de Nieto de Locura de Amor, una noticia que en su momento causó gran revuelo. “Tuvimos un problema nosotros cuando trabajamos, sé que no era voluntad tuya porque no eres así, eres un gran ser humano, porque eres una mujer generosa, una mujer valiente, una mujer talentosísima. Yo siempre lo dije, tú sabes, que eres de las actrices más talentosas con las que he trabajado en toda mi carrera. Sí me dio mucha pena que no hayamos terminado el proyecto como nos merecíamos, porque nos merecíamos que hoy la gente nos vea juntos…”, dijo.

En ese espacio, Juan le reiteró a su excompañera de telenovela por el tiempo en que juntos protagonizaron aquella historia, en la cual Nieto dio muestra de sus dotes como actriz. “Te quiero agradecer porque me has regalado tu talento durante ese tiempo, y luego me diste la oportunidad de que entre a tu vida como un amigo y hoy soy un gran amigo tuyo…”, dijo Soler. Tras escuchar con atención estas palabras, Adriana agregó: “Gracias Juan, gracias por las lecciones de vida, de verdad, te lo agradezco muchísimo…”, explicó la famosa visiblemente conmovida, pero feliz de ser parte de un momento que fue celebrado con aplausos por todos en el foro.

¿De qué se arrepiente Adriana Nieto?

En la sesión de preguntas y respuestas, Adriana hizo una de las confesiones más sinceras, al revelar de qué se arrepiente en este momento, en el que al hacer una retrospectiva ha tenido claridad sobre las decisiones que ha tomado. “Me arrepiento de dos cosas, la primera de haber dejado mi carrera al cien por ciento, sin duda alguna. Creo que pude haber encontrado una forma de combinarlo, de ser mamá sin alejarme tanto tiempo porque ha sido muy difícil el tratar de regresar y el tratar de encontrar oportunidades. La vida sin duda me ha cobrado el haberme ido tanto tiempo y de la forma en la que me fui, de eso me arrepiento…”, dijo.

Durante la charla, Adriana no dudó en ahondar en lo anteriormente dicho, asegurando que los escenarios eran parte de la enorme felicidad que en su momento sintió. “Pero de lo que más me arrepiento es de haberme permitido perderme en el camino, de haberme olvidado de lo que yo era, de los sueños que tenía, de lo que realmente me hacía feliz y haberme tratado de hacerme creer a mí misma que yo había cambiado y quería otra cosa cuando en el fondo no era así…”, confesó.

