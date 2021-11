Alessandra Rosaldo reveló que un galán del pasado la dejó por otra actriz

En la vida de Alessandra Rosaldo hay un sinfín de anécdotas personales que provocan mucho interés entre sus fanáticos, sobre todo las relacionadas con los acontecimientos de su vida amorosa. Y aunque hoy está felizmente unida en matrimonio a Eugenio Derbez, la cantante de Sentidos Opuestos suele hablar sin filtro de sus romances del pasado cuando se le cuestiona al respecto, como ha ocurrido una vez más. Con la sinceridad que la caracteriza, la también actriz compartió detalles de cuando en la década de los 90, durante su noviazgo con un reconocido galán, las cosas dieron un giro repentino, pues este comenzó a salir con una guapa actriz, situación de la cual se enteró a través de la prensa que por aquellos días no perdía de vista a la mediática pareja.

Alessandra fue invitada al programa de YouTube, Pinky Promise, junto a Ari Borovoy, en donde participó en una dinámica de preguntas y respuestas de los usuarios. Fue en ese instante en que alguien pidió que contara con detalle su historia de amor pasada con Adolfo Ángel, integrante de la agrupación Los Temerarios. “Estamos hablando de 1993, 94, me agarró súper chiquita, yo tenía 23 años y él me llevaba como ocho. Pero la verdad es que en el Bulldog, el de Sullivan al que yo acudía muy seguido, un antro, un día él estaba ahí y de repente me invitó a su mesa, me invitó un trago y nos pusimos a platicar y de ahí ya no me soltó nunca más, bueno, año y medio…”, confesó la intérprete como pocas veces.

Al hablar de su ex, quien es mejor conocido como el Temerario Mayor, Alessandra recordó aspectos de la personalidad del músico, algo que en su momento fue determinante para que surgiera la chispa del amor entre los dos. “Adolfo era un conquistador, era un Don Juan y era de estas personalidades que te envuelve y que te enamora y además era un caballero, y además pues en ese entonces Los Temerarios eran (muy importantes) entonces era muy fácil caer, y es un tipazo…”, dijo con sentido del humor, despejando así las dudas que existen en torno a ese episodio de su vida del que poco se sabe.

¿Por qué guapa actriz terminó el romance?

Entre las confesiones de Alessandra al hablar de su noviazgo con El Temerario Mayor, no dudó en exponer la razón por la cual esa historia de amor llegó a su fin, una situación que en su momento acaparó el interés mediático, algo que incluso le permitió darse cuenta de lo que por aquellos días estaba pasando. “Año y medio duré con él hasta que me cambió por Chantal Andere porque eso hacía él, iba de aquí para acá. Y luego te enterabas por las revistas, yo todavía pensaba que había algo ahí cuando de repente abro la revista y ya estaba con Chantal”, dijo la cantante, quien se caracteriza por ser muy transparente a la hora de hablar de ciertos aspectos ligados a su vida personal.

Recordemos que durante la primera temporada del reality De Viaje con los Derbez, Aislinn puso sobre la mesa el tema del romance de Alessandra con el integrante de Los Temerarios, uno de los instantes más simpáticos de esa charla familiar en la que Eugenio no contuvo sus ganas de reaccionar. “Sí, tenía lo suyo y tenía lo de ella también”, señalando a Alessandra que hacía algunos gestos nerviosos mientras su esposo opinaba. “Mira cómo te pones, hasta como que se le iluminó la cara”, dijo Derbez con todo el sentido del humor.

