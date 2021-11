Como nunca, Paulina Rubio habló de las razones que la llevaron a divorciarse de Colate

Paulina Rubio regresa más sincera que nunca. Después de casi dos años alejada de los escenarios, debido al Covid-19, La Chica Dorada está de vuelta más empoderada que nunca con el lanzamiento de Yo soy, su nuevo sencillo, con el que promete colocarse entre los favoritos del público esta temporada. Feliz de poder regresar a trabajar, Paulina Rubio le concedió una entrevista a Pati Chapoy en la que habló como nunca de su vida privada y tocó temas tan personales como su divorcio de Nicolás Vallejo-Nágera y de su prioridad en la vida: su hijos, Andrea y Eros. La cantante incluso reveló que no está cerrada al amor, pero reconoció que no tiene prisa.

Por primera ocasión, Paulina hizo referencia al mediático divorcio que enfrentó, con Colate, en 2018, que terminó a petición suya, según le explicó a Chapoy: “Yo creo que fue algo inevitable, prefería no estar con él a tener algo tan tóxico, sobre todo, porque sentía que no era necesario”, confesó. La cantante recordó que, durante su tiempo casada, las cosas no funcionaron como esperaba: “Y yo por amor fui muy confiada, en ese momento, mi mamá me decía: ‘Tienes que hacer las cosas más organizadas’, pero así salieron las cosas al principio”, reconoció Paulina quien, en muy pocas ocasiones había sido tan sincera sobre este tema.

La Chica Dorada aseguró que, aunque fueron tiempos complicados, su divorcio se convirtió en una de las lecciones más grandes de su vida: “Después aprendí, aprendí de todo eso”, comentó Paulina quien fue cuestionada por Chapoy, sobre su separación de Gerardo Bazúa, el papá de Eros: “Y también la segunda vez”, comentó Pati, para escuchar de inmediato a Paulina: “Oye sí, uno aprende, pero por amor uno hace cosas que jamás haría normalmente”, reconoció la cantante. Sobre si, en este momento de su vida, está lista para volver a enamorar, confesó: “Sí, sí, pero no tengo prisa, estoy tan bien en mi piel, en este momento. Para empezar, mis hijos, ellos son pasión y aventura, ellos necesitan mucho de mí, entonces, no me quiero distraer en ese momento”.

Paulina Rubio, más empoderada que nunca

Durante esta entrevista, Pati Chapoy la cuestionó sobre el artículo de la revista Forbes donde la colocan como una de las mujeres latinoamericanas más poderosas, “¿Así te sientes?”, la cuestionó, a lo que Paulina Rubio respondió: “Cuando tengo el amor del público me siento poderosísima y cuando tengo a mis hijos el día de la madre, siento que mi poder es infinito”. La cantante aseguró que trabaja a diario con su seguridad: “Yo me valido mucho y me ha ayudado en momentos de crisis y de incertidumbre, validarme y proteger lo mío”. Sobre cómo consigue mantenerse siempre en esa actitud, aseguró: “No sé cómo lo logro, sufriendo, a veces, en silencio, yo no le tengo miedo a las caídas, yo sé que para ganar hay que caerse, a mí me gusta”.

En esta charla, Paulina reveló que, para ella, sus hijos son lo más importante, pues son ellos quienes la llenan de amor: “Ellos son mi prioridad. Cuando no estoy trabajando voy por ellos a la escuela, me despierto temprano y los llevo, paso por ellos y vamos al Karate, los llevo a hacer una tienda de campaña o los picnics, lo disfruto tanto que no lo cambiaría por nada”. La Chica Dorada admitió que es gracias a su mamá, Susana Dosamantes, que aprendió a compaginar la maternidad con lo profesional: “No lo podría lograr sin una familia, sin mi mamá y sin el seno familiar que ella me dio. Sí somos mamás trabajadoras, sí tenemos que chambear y dejar a los niños, con mi mamá o con el abuelo, o con el padre, pero mis hijos entienden muy bien el valor de tener a su madre, a la abuela que tienen”, detalló.