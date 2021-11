Salma Hayek confiesa que hay fantasmas en su casa y su hija Valentina Paloma lo confirma

Con motivo del reciente estreno de Eternals, Salma Hayek se encuentra más activa que nunca en los medios de comunicación. Después de partir plaza, de la mano de su hija Valentina Paloma, en los estrenos de la cinta en Los Ángeles y Londres, ahora, la mexicana y su inseparable hija acudieron al show de Ellen DeGeneres, de este lunes, donde reconocieron que han sido testigo de actividad paranormal en su casa de Londres. Con la simpatía que caracteriza a la veracruzana narró que habitan en una especie de casa encantada donde, durante la visita de un médium, detectaron la presencia de más de 20 fantasmas.

Salma narró que decidió tomar cartas en el asunto, después de varias quejas de su personal en casa: “No quiero que la gente que trabaja en mi casa me deje. Pero definitivamente no es como antes, definitivamente. No vi fantasmas, pero el guardaespaldas ya no quería trabajar más ahí, porque el piano tocaba solo”, comentó. La gota que derramó el vaso, fue cuando ella fue testigo de situaciones que también la aterran: “Las luces se encienden y apagan o las puertas y las ventanas se abren y cierran. Solo he visto algo de eso”, comentó la veracruzana quien acudió a la emisión acompañada de su hija, Valentina Paloma, de 13 años de edad.

Sentada entre el público, la hija de la actriz reveló que, en su caso, ha sido más directo el contacto con los otros habitantes de su casa: “Me ha tocado algo peor. He visto cosas reales. Lo peor que me ha tocado es que vi a los fantasmas dos veces”. Debido a que el problema estaba siendo cada vez más grave, Salma llamó a un profesional en el tema, un médium que acudió a su hogar para revisar qué estaba ocurriendo. El experto confirmó a Hayek que en su casa sí había presencia de fantasmas y no era uno o dos, según reveló, detectó la presencia de más de 20 entes, con diferentes personalidades: “Comienza a recorrer las habitaciones y dice: ‘Hay una anciana aquí y un niño’”, recordó Hayek.

Aunque la veracruzana deseaba que su casa quedara libre de actividad paranormal, reveló por qué accedió a que un par de fantasmas continuaran viviendo en su casa: “¿Ella se fue?”, preguntó Salma al médium: “No, ella no”, “¿Qué significa?”, cuestionó de nuevo Salma: “Es una monja”, le respondió el hombre quien se rehusó a alejar ese espíritu de su casa: “¿Sabes qué la encontré haciendo?, estaba rezando. Ella se queda”, sentenció. Esta fue la razón por la que ahora, en casa de Salma todavía habitan 2 fantasmas, aunque su hija asegura que son más.

Valentina Paloma y su sensibilidad desde bebé

Esta no es la primera ocasión que Salma Hayek habla de actividad paranormal en una de sus casas, en 2009, durante su visita al programa de televisión Rachel Ray Show, reveló que cuando su hija había sentido la presencia de alguien en su casa de Nueva York: “Anoche, ella vio un fantasma. Estoy convencida”, comentó la mexicana. Continuó detallando cómo, a pesar de que en ese entonces su hija era una bebé, intentó ahuyentar al fantasma: “Anoche se despertó y sus ojos estaban abiertos. Y miraba fijamente a un lugar específico y dijo: 'No, no, no au revoir', que significa adiós en francés, y estaba viendo a alguien, pero no había nadie ahí”, comentó aterrorizada. Con esta anécdota, Salma habló de la sensibilidad que tiene su hija para detectar este tipo de situaciones paranormales.