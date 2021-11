Ingrid Coronado confirma su regreso a la televisión luego de tres años

Hace tres años, Ingrid Coronado tomó una de las decisiones más importantes en su vida tras anunciar su retiro temporal de la televisión. Por tal motivo, se despidió del programa matutino Venga la Alegría, en el que trabajó por más de 10 años. Desde ese día, sus fieles seguidores han permanecido muy pendientes de sus movimientos, felices de que finalmente el regreso de la conductora a la pantalla chica sea un hecho. La noticia fue confirmada por la ex Garibaldi recientemente, dando a conocer los detalles del nuevo proyecto que la tiene muy entusiasmada y con el que se reincorporará a las filas de TV Azteca, empresa que por casi 20 años le dio la oportunidad de forjar una carrera frente a las cámaras de la que se siente muy orgullosa.

Con el corazón lleno de ilusión, Ingrid reveló que el nuevo programa televisivo al que se integra lleva por nombre Todos a Bailar, un reality que está a punto de ser estrenado y con el que oficialmente hace su regreso a los foros de televisión. “Recibí la invitación hace yo creo que un par de semanas y me invitaron a formar parte de este reality musical que, en el momento que me lo presentaron y me enseñaron a las familias que estarían participando y cuál iba a ser la dinámica y demás, te juro que sí fue un momento súper emocionante porque llevaba tres años de estar fuera de la tele, estoy actualmente haciendo radio…”, contó durante su más reciente visita al programa Venga la Alegría, en el que se reencontró con sus compañeros.

Entre otras cosas, Ingrid se sinceró sobre lo que más le emociona de su regreso a la televisión, un instante tan esperado que ha podido darse de la mejor manera. “No solamente regresar a la televisión (me emociona), que es algo que hice durante muchos años y que me gusta, me encanta, me apasiona y demás, pero trabajar con niños es algo que siempre me ha gustado mucho, lo hice en la Academia Kids, que es un proyecto que está en un lugar muy especial de mi corazón, fue realmente padrísimo, y poder volver a trabajar con ellos es algo que me llena de alegría porque como todos ustedes saben a mí me encanta ser mamá, me encanta jugar con mis hijos…”, explicó sonriente.

En ese espacio, Ingrid también contó que el programa se estrenará el próximo 20 de noviembre a través de la señal de Azteca UNO, con emisiones los días sábados con horario de 8 a 11 de la noche. “Nuevamente en Azteca, feliz de arrancar este proyecto que el próximo 20 de noviembre va a poner a bailar a todas las familias de México…”, aseguró la conductora, que se abre paso en la pantalla chica tras tomarse un tiempo para disfrutar en compañía de su familia, entregada de lleno a su faceta como mamá, emprendiendo nuevos proyectos y reinventándose así misma, un proceso del cual han sido testigos sus fieles fanáticos a lo largo de estos meses, en los que ha dado muestra de su incontenible talento.

¿Por qué dejó Ingrid la televisión?

Luego de anunciar su retiro temporal de la pantalla chica, Ingrid Coronado se sinceró sobre los motivos que la llevaron a hacer una pausa, algo que simplemente le vino perfecto y le permitió reconsiderar aspectos de relevancia. “Todo depende del punto de vista en que uno lo vea. Al final, cuando tomé la decisión de retirarme un tiempo de la tele fue porque esa exposición me tenía cansada, intoxicada. Realmente no me estaba haciendo nada bien”, contó en marzo pasado en entrevista con TVyNovelas. En esa misma plática hizo énfasis en la importante reflexión a la que llegó: “Para que la vida valga la pena, una debe dedicarse a lo que le gusta y estar bien, y yo ya no lo estaba, por lo que tomé la decisión de retirarme con la intención de regresar, pero haciendo algo diferente”, explicó.

