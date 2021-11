Aracely Arámbula y su cariñosa despedida a Enrique Rocha, su ‘papá’ en la actuación La actriz lamentó el sensible fallecimiento del actor con quien compartió créditos en varias ocasiones

La noche de este domingo, la noticia de la muerte del primer actor, Enrique Rocha, vistió de luto al medio de espectáculos nacional. A través de redes sociales, fueron varios los famosos que le dedicaron conmovedores mensajes de despedida. Siguiendo los pasos del elenco de Rebelde (donde dio vida a León Bustamante, papá del personaje que hacía Christopher Uckermann), Aracely Arámbula, también usó su perfil para hacer una publicación en honor a la memoria de quien calificó como su “Papá Rocha”, debido a que, en la ficción, dieron vida un padre y una hija en tres ocasiones.

Aracely acompañó este entrañable texto de un álbum de varias imágenes al lado de Rocha en los diferentes proyectos que compartieron: “Tus abrazos siempre estarán en mi corazón. Recordando nuestras risas y tantos momentos extraordinarios, tus consejos Papá Rocha, aún no lo creo, cómo el tiempo vuela y vamos partiendo todos a un camino eterno, el consuelo es saber que estás con Dios comenzando tu vida eterna”, se lee en la primera parte de este álbum, para el que eligió como portada una imagen en la que aparecen abrazados.

Debido a que tuvo el honor de conocer a Rocha desde que ella comenzó en la actuación, recuerda varias anécdotas a su lado: “Voy a extrañar tus wiskoles, y voy a recordarte siempre con esa alegría tan bonita que tenías por la vida como nos contagiabas y cuantas historias juntos. Siempre me voy a reír de aquella escena en Las vías del amor, yo sufriendo y llorando, en la recta final y tú me pediste que te diera una de mis lágrimas para tu escena de villano arrepentido”, escribió haciendo referencia al gran sentido del humor que poseía el actor, según han contado todos sus amigos.

A pesar de aparentar ser un hombre muy serio y formal, según recuerda Aracely, Enrique Rocha, siempre provocaba las risas en escena: “En Pueblo chico, infierno grande, esa broma que me hiciste en el lecho de muerte donde eras Prisciliano y tenías que pedirme perdón, yo en Leonarda Ruan y, ¿qué creen que me puso?, una bebida que traíamos de broma y era una escena de final de viernes, final de etapa, donde tuve el honor de ser Verónica Castro de jovencita, y mi Rochón broméandome en mis comienzos, nunca olvidaré tantos buenos momentos”, añadió la actriz.

Las gracias a su papá en la ficción

Por último, Aracely se mostró agradecida de poder haber conocido a Enrique Rocha, no sólo en su faceta profesional, sino también haber sostenido una relación de amistad hasta el día de su partida: “Gracias por las millones de risas y por ser mi papá en estas tres historias siempre te lo dije y no me quedé con ganas de decirte cuánto te quiero y sí, te quiero por siempre, porque el amor jamás muere. Buen viaje mi adoradísimo Papá Rocha. Te amo”, finalizó la actriz quien provocó la reacción de miles de sus seguidores que también lamentaron el fallecimiento del actor.