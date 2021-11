De lo más plena, Ximena Navarrete presume su baby bump en la recta final de su embarazo

Con la emoción a flor de piel, Ximena Navarrete y su esposo, Juan Carlos Valladares, cuentan los días para la llegada de su bebé, cada vez más cerca de hacer realidad su sueño en la paternidad. Por tal motivo, la ex Miss Universo no ha dejado de compartir detalles de su proceso con todos sus seguidores, quienes han permanecido muy pendientes en todo momento desde que la tapatía anunció que se encontraba en la dulce espera. Como ya es costumbre, Ximena ha dado otra sorpresa, esta vez al revelar su avanzado ‘baby bump’ a través de algunas postales, en las que se le ve plena y muy entusiasmada, dando detalles de cómo han sido para ella estos días en que además se ha tomado todo con calma.

Fue a través de sus redes sociales que Ximena posó de perfil y frente al espejo dejando al descubierto su pancita, orgullosa de documentar cada instante de esta etapa que ha traído consigo evidentemente cambios físicos, pero también la dicha de llenar su corazón de felicidad. “35 semanas de embarazo. Con varios kilos más, hinchazón, despeinada, sin dormir bien, faltándome el aire, agotada pero sintiéndome más feliz y bonita que nunca”, escribió la ex reina de belleza al pie de las fotografías que publicó en Instagram, las cuales han recibido más de cien mil “me gusta” y un sinfín de comentarios con buenos deseos, entre ellos los de Anahí y Andrea Legarreta. “Eres la más hermosa”, escribió la conductora del programa televisivo Hoy.

Recordemos que incluso en días pasados, Ximena mostró nuevamente la carita de su bebé en un ultrasonido 3D, una postal que llenó de ternura a todos sus seguidores e incluso a su esposo Juan Carlos, que agregó unos emojis de corazón a la publicación que de inmediato se viralizó. “Mi cosita bella, te amo bebé”, escribió en la foto. Así, la también actriz se prepara para vivir al máximo su próxima maternidad, una etapa que ha esperado con tanto anhelo y de la cual ha hablado en varias ocasiones, enteramente dispuesta a entregarse de lleno a esta faceta.

Lo que ha dicho de su embarazo

A lo largo de estas semanas, Ximena ha dado detalles de cómo marchan las cosas en su embarazo, al mismo tiempo en que dio a conocer que el bebé que espera será una niña. “Mi embarazo está bien, estoy bien, estoy tranquila, no tengo un embarazo de alto riesgo, ni nada por el estilo, entonces he estado haciendo mi vida normal, estoy activa, camino… Muy contenta”, compartió de lo más emocionada en días pasados durante una charla en línea con Aldonza Velez, experta en infertilidad, espacio en el que comentó lo emocionante que ha sido para ella presenciar cada cambio en su cuerpo.

En otro momento, Ximena conversó con un par de especialistas sobre el proceso que vivió para quedar embarazada, tras someterse a un procedimiento in vitro, el cual resultó favorable para ella. “No se me va a olvidar nunca la sensación de estar en medio de ese proceso, de estar buscando un bebé y de estar con el duelo de pérdidas anteriores. Yo estoy ahí, no están solas que siempre que quieran platicar con alguien acerca de este tema lo súper entiendo y conmigo pueden tener una conversación y no sentirse solas en este mundo que de repente sí puede ser muy solitario y te nublas, de repente, en el proceso, pero después, esa nube se mueve y llega la luz”, comentó en un live de Instagram con las expertas en fertilidad, Mónica Reyes y Sandra Boyser.

