Con el amor de su familia a la distancia, Ale Capetillo celebra su primer cumpleaños en Madrid

Este 2021 ha sido un año de nuevos comienzos para Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quien en enero pasado se mudó a Madrid donde ha empezado a escribir sus memorias como mujer independiente. Desde su arribo a la capital española todo ha sido un descubrimiento para la joven influencer quien, este 04 de noviembre, celebra su primer cumpleaños lejos de casa, una fecha que compartió con un grupo de amigos, según compartió en su cuenta de Instagram, donde la vimos feliz rodeada de sus más cercanos en aquel país. A la distancia familiares y amigos, en México, han hecho uso de la tecnología para hacer llegar sus buenos deseos, como su hermana Ana Paula, quien le escribió desde anoche.

Debido a la diferencia de horas entre México y España, su hermana quiso que Ale tuviera su felicitación desde los primeros minutos de su cumpleaños, así que lo publicó anoche. A través de varias historias en Instagram, Ana Paula posteó imágenes al lado de su hermana: “¡Felicidades a mi alma gemela! Ya te quiero ver Ale. Te amo y te amaré siempre”, se lee sobre una foto en la que aparecen abrazadas. En otra publicación, la mayor de las hermanas Capetillo aclaró: “Su cumpleaños es mañana, pero en Madrid ya son las 12, así que la pueden felicitar”, escribió invitando a sus seguidores a visitar el perfil de su hermana y llenarlo de buenos deseos.

Quien conmovió a la cumpleañera fue su papá, Eduardo Capetillo, quien desempolvó una imagen, captada durante el festejo de su primer año, donde aparece él y Biby al lado de la pequeña Ale: “Aquí celebrando tu primer año y ahora ya 22. Eres lo máximo Alita hermosa, siempre serás mi bebé”, escribió Eduardo en la descripción de la entrañable imagen que puso nostálgica a la cumpleañera, quien comentó: “Papi te quiero tantísimo. Y no sabes la falta que me haces”. A través de sus historias de Instagram, Ale se dirigió a sus seguidores quienes han sido parte importante en este cumpleaños: “Los amo hasta el cielo”, comentó luego de reconocer que sus muestras de cariño han sido muy importantes este año.

Además de las felicitaciones de su familia, Ale publicó un texto dedicado a ella y a la valentía que ha mostrado en los últimos meses, luego de dejar todo en México y mudarse a Madrid: “De mí, para mí 22: Un año parteaguas en mi vida, del cual jamás me voy a olvidar. Todo lo que he aprendido, la gente que he conocido, los llantos y las risas, todo, pero todo, ha sido como una montaña rusa de la que muchas veces tengo demasiado miedo, pero no me quiero bajar. Adiós a mis 21 que me acompañaron en el principio de la aventura más grande que decidí tomar y bienvenidos sean los 22”, se lee en su feed donde compartió un video de los momentos más especiales en los últimos 12 meses.

La felicitación de su mejor amiga

Entre los mensajes que recibió la cumpleañera destaca el que publicó su mejor amiga, Nicole Peña Pretelini quien, a través de varias historias y un posteó en su feed le deseó un feliz cumpleaños a quien ha sido su compañera de vida durante muchos años: “Hoy es cumpleaños de mi mejor amiga. Extrañarte es poco”, escribió la hija de Enrique Peña Nieto en una de sus historias que más tarde publicó la festejada en sus historias; más tarde, compartió dos imágenes de uno de sus encuentros, cuando Ale vivía en México y escribió: “Es solo diferencia de horario. ¡Feliz cumpleaños chiquita!”, recordemos que la hija del expresidente y Ale son besties desde hace muchos años, cuando sus caminos se cruzaron en el colegio.