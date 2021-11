Danilo Carrera confirma el fin de su noviazgo con Michelle Renaud

En poco tiempo, Michelle Renaud y Danilo Carrera conformaron una de las parejas más queridas del espectáculo, una historia de amor que sus fanáticos siguieron desde el inicio y que atravesó por varios momentos. Finalmente, ha sido el galán de telenovelas quien ha despejado las dudas, confirmando el término de su noviazgo con la guapa actriz, a quien además ha expresado sus mejores deseos en esta etapa en la que ambos se enfocan de lleno en sus proyectos profesionales. Eso sí, reiteró el importante compromiso que ha asumido frente a la prensa al mantener los acontecimientos de su vida personal en privado, luego de que las noticias en torno a su situación sentimental acapararon la atención a lo largo de estos meses.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la amabilidad que lo caracteriza, Danilo habló sin filtros al asistir a un evento público, dejando claras las cosas ligadas al corazón. “Estoy soltero, no tengo nada más qué decir de eso, al final del día creo que mi vida últimamente la he mantenido privada…”, dijo durante su breve charla, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy. En ese espacio, también fue directo al hablar de Michelle, a quien manifestó sus mejores deseos. “Creo que ya están enterados de la situación, puedo decir que estoy feliz, contento, que le deseo lo mejor, que es una persona maravillosa e increíble y que se merece lo mejor y que le mando muchísimo amor…”, agregó.

Cabe destacar que antes de confirmar su separación, los rumores no dejaron de perseguir a la expareja, pero no ha sido hasta ahora que las cosas han tomado claridad. Incluso, Danilo se pronunció al ser cuestionado sobre la posibilidad de una reconciliación con Michelle, seguro de lo que hasta el momento ambos han decidido. “Una reconciliación pues no sé. No te podría decir qué va a pasar en el futuro pero pues no…”, señaló el intérprete, que como pocas veces se abrió para hablar de este tema que generó mucha incertidumbre durante varios meses, en los que incluso ambos solían disfrutar juntos, tal cual lo mostraron en varias ocasiones en sus redes sociales.

VER GALERÍA

Un alto a los rumores

Entre otras cosas, el rumor de una supuesta infidelidad fue una de las teorías con las que se buscó dar explicación a la ruptura entre Danilo Carrera y Michelle Renaud, versiones a las que el ecuatoriano hizo frente de una vez por todas, defendiendo su integridad y la de su ex, por quien tiene mucho respeto. “Nunca (hubo infidelidad). Es más, es una dama, es una mujer increíble, es una mujer que cuando estuvimos juntos dio toda una relación padrísima muy bonita en la que había diferencias… No hubo infidelidad ni de su parte, ni de mi parte, sí les digo…”, aseguró el galán, quien prefirió no ahondar en más detalles.

Hasta el momento, Michelle no se ha expresado al respecto, pero en días pasados sí se tomó el tiempo para desmentir el rumor de un supuesto embarazo, motivada por los cada uno de los sueños que ha logrado consolidar en el ámbito profesional. “Yo solo les puedo decir que estoy plena, feliz y cumpliendo sueños fuera y dentro de la pantalla. Aparte cumplí 33, que es como el número con el que mi mamá siempre… se me revela. Yo sabía que en el 33 me iban a pasar cosas importantes, y desde que fue 9 de septiembre y se me empezaron a cerrar las películas fue como un: ‘Mamá, sí estás cañona’…”, señaló la actriz, que de la misma manera ha procurado ser muy reservada con lo que acontece en su ámbito privado.

VER GALERÍA