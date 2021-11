El comunicado del abogado de Aracely Arámbula que se ha especulado es una respuesta a Luis Miguel, La Serie

Tal como se había anunciado, el pasado 28 de octubre se estrenó la tercera temporada de Luis Miguel, La Serie. En esta entrega, compuesta por seis capítulos, se presentaron diversos momentos en la vida del cantante, así como nuevos personajes, entre ellos Mariah Carey, de quien es sabido, fue una persona muy importante en la vida real de El Sol. Sin embargo, Netflix ha sido claro al señalar que esta producción es una ficción, y si bien está basada en hechos reales, ello no implica que las cosas hayan pasado exactamente como se presentan en pantalla. De hecho, un par de días después de que se estrenara esta temporada, Luismi reafirmó que ésta ha sido la línea que se ha seguido para contar su historia. En medio del éxtito que ha generado este serie, el abogado de Aracely Arámbula a lanzado un comunicado que ha hecho especial eco dado que se hico cierta mención en el penúltimo episodio.

El martes pasado, el abogado Guillermo Pous, quien representa a Aracely, entre otros famosos, publicó en su cuenta de Instagram un comunicado que enseguida fue asociado con la serie de Luis Miguel, aunque nunca se hizo una alusión directa a ella ni a ninguna persona en específico. “El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios”, se lee en la parte superior del documento, indicando mediante comillas que se trata de una cita textual de alguien con las iniciales ‘AAJ’. Varios de los seguidores del representante legal de inmediato asumieron que se trataba de la actriz, quien es uno de sus más conocidos clientes y cuyo nombre completo es Aracely Arámbula Jacques.

“Se deja en claro que los ‘derechos de la personalidad’ y el ‘derecho de la propia imagen’ con todo lo que esto implica, se deben hacer valer”, expresa el comunicado firmado por Pous Abogados. “No importa quién seas ni lo que quieras, una persona decidió defenderlos y dejó asentado un precedente absolutamente trascendente en la industria de generación de contenidos”, continúa el texto, de igual manera sin referirse de manera explícita a una producción, situación, o persona en particular. “No importa la manera en la que se muestren o justifiquen haciendo querer creer que fue decisión propia y por respeto, lo valioso es el resultado y el ejemplo para el gremio”, finaliza el documento.

Fue en el quinto y penúltimo episodio de Luis Miguel, La Serie, en la que el protagonista en su etapa adulta se reúne justamente con personas de la productora que realizará la serie sobre su vida, y si bien no tuvo reparo en compartir algunas anécdotas de su infancia junto a su padre -considerado como villano en trama-, sí expresa de manera clara y contundente una petición: “De Aracely no se habla”. No hizo falta mencionar el nombre completo, ni ningún otro detalle sobre la persona a la que se refería, pues gran parte del público entendió que el Luismi de Diego Boneta se refería a la persona con quien el intérprete mantuvo una conocida relación sentimental. Aunque el comunicado de Pous no dio detalles, para algunos ha sido más que evidente el vínculo entre lo presentado en la serie en dicho capítulo y el posicionamiento emitido por el abogado. No obstante, el pasado 30 de octubre, Luis Miguel recurrió a su cuenta de Twitter para expresar, como nunca antes, su postura ante lo presentado en la producción sobre su vida. “La Serie de Netflix es Ficción. No es 100% Verdad. Basada en Hechos Reales”.

Aracely, firme en su decisión de no ser parte de la serie

El pasado mes de mayo, Guillermo Pous aseguró que la actriz se mantenía firme en su decisión de no ser aludida en la serie de Luis Miguel y descartó de tajo los rumores de algún tipo de negociación. “Es por completo falso, es equivocada la información que dieron, la posición de la señora Arámbula se mantiene exactamente en la misma condición, que fue, no autoriza el uso de su imagen en la serie”, aseguró entonces en entrevista para el diario El Universal. “Y no ha existido ninguna otra clase de negociación u oferta para que participara en ella, después de que tuviera la reunión hace muchos meses con la productora y después de que interviniéramos nosotros en el mismo asunto, se mantuvo en la misma situación, no hay ninguna autorización y no existió negociación posterior”, reiteró el experto legal. Según explicó Pous en aquella ocasión, la negativa de Aracely nunca ha tenido que ver con un tema de dinero y por eso, cuando ella supo de las versiones que aseguraban que había llegado a un acuerdo económico con Netflix, habló con él al respecto para que se desmintiera públicamente.

