Grettell Valdez al ser cuestionada sobre su vida sentimental: 'El corazón, lleno de amor'

Tan activa como siempre, Grettell Valdez permanece motivada por los éxitos profesionales que continúa sumando a su trayectoria, una parte de su vida que disfruta compartir con sus fanáticos siempre que surge la oportunidad. Sin embargo, dada su posición de ser figura pública, también cumple al pie de la letra con la regla de ser muy discreta en torno a los asuntos ligados con su ámbito personal, en específico de todo lo que ocurre en su corazón. Recordemos que fue en diciembre de 2018 cuando se unió en matrimonio a Leo Clerc, una relación que ambos han tratado de mantener alejada de los reflectores, pero que sin duda ha acaparado el interés mediático, sobre todo a raíz del proceso legal que enfrentó su esposo en su natal Suiza.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Grettell formó parte de un evento de moda en su natal Querétaro, espacio en el que se tomó un tiempo para conversar con la prensa. Fue en ese instante cuando una reportera quiso conocer más detalles de lo que ocurre en su corazón en estos momentos, en los que han surgido diversos rumores ligados a su estatus sentimental. “El corazón lleno de amor”, respondió la actriz a los medios, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando. Cabe destacar que tras esta pregunta, la intérprete tomó la decisión de no hablar más al respecto, por lo que abandonó el lugar mostrándose de lo más sonriente ante las cámaras, siempre dispuesta a proteger todo aquello que tenga que ver con su familia y sus relaciones.

Lo cierto es que no es la primera vez que se le cuestiona a Grettell sobre su esposo, quien anteriormente solía ser el protagonista de varias de sus publicaciones en redes sociales, en donde de igual manera sus fanáticos no han podido ocultar su curiosidad. De hecho, en octubre de 2020, la actriz se sinceró con sus seguidores ante la pregunta de dónde se encontraba su marido. “Nada, trabajando entre México y Suiza como siempre, va y viene”. La actriz también explicó por qué, si Leo ya estaba en México, no había compartido fotos o videos con él: “No lo ven en mis redes porque no le gusta y eso lo respeto”, aseguró en aquel momento, tratando de cumplir con ese acuerdo desde entonces.

VER GALERÍA

En marzo pasado, en entrevista con Yordi Rosado, Grettell también habló de lo mucho que significó para ella unir su vida a la de Leo, algo a lo que se refirió de la manera más sincera. “Hoy por hoy creo que nadie en la vida me ha amado como Leo. Nadie me ha hecho tan feliz y ha dado tanto por mí, pero sobre todo por mi hijo…”. Tras la pregunta del famoso entrevistador, sobre si creía que Leo era el hombre de su vida, dijo: “No lo sé, (si sea el hombre de mi vida), no te puedo decir eso, Yordi, porque aprendí. Yo creí que me iba a casar solamente una vez en la vida, y le prometí a mi abuela que jamás me iba a bajar de esa montaña rusa y de ese carrito, pero me bajaron. A veces la vida o las situaciones no te permiten seguir en ese camino…”, contó.

Entregada a la maternidad

Pero más allá de todo, Grettell disfruta al máximo estos instantes viendo crecer a su hijo Santino, a quien tuvo de su relación con Patricio Borghetti, enteramente orgullosa de lo mucho que el adolescente ha podido lograr gracias a su guía y apoyo. “Tengo tantas cosas que agradecerle a la vida, al universo. Pero sobre todo, lo que me ha hecho salir adelante, vivir, tener energía, ser lo que soy es ser madre, sin duda”, dijo hace poco más de un año en un video publicado a través de su canal en YouTube. “Estaba buscando fotos y cosas para hacer algo bonito (por su cumpleaños) y no pude evitar en cada foto llorar de emoción. En algunas también lloré de dolor, pero ese dolor que llegué a sentir en algún momento cuando mi hijo estaba tan chiquito y estaba sola con él, me hizo ser la mujer que soy ahora para él, la mamá que soy para él y estoy tan orgullosa de tener al hijo que tengo, no por algo le puse Santo puro amor, la verdad es que no fue coincidencia”, expresó.

VER GALERÍA