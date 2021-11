Salma Hayek hace nuevas revelaciones de la pesadilla que vivió junto a Harvey Weinstein

A lo largo de su prolífica carrera como actriz, Salma Hayek ha enfrentado circunstancias complejas, pero la de su experiencia a manos del productor Harvey Weinstein ha sido de las más duras. Luego de que años atrás la estrella rompiera el silencio sobre esta situación en un escrito para The New York Times, la protagonista de Eternals ha revelado nuevos detalles de aquella pesadilla, específicamente del tiempo en que se realizó el rodaje de la película Frida, la cual produjo y protagonizó. En esta ocasión, habló del bullying que sufrió y de las críticas de Weinstein por la apariencia física que adoptó para realizar al personaje de la pintora, algo desconcertante en su momento y que de forma inevitable la hizo sentir vulnerable.

Salma abrió su corazón durante una entrevista con el diario británico The Guardian, en la que a pregunta expresa de si había normalizado el bullying de Weinstein para lidiar con esta problemática, respondió de manera sincera. “Hasta cierto grado. Y yo me sentía bien (cuando él me intimidó). Ok, temblaba (después) y me deprimía. Pero había un aspecto de caricatura en todo el asunto. Cuando él me llamaba (durante el rodaje de Frida) y gritaba: ‘¿Por qué tienes una (uniceja) y bigote? ¡No te contraté para que te vieras ser fea!’. Yo estaba como: ‘¿Pero nunca has visto una fotografía de Frida Kahlo?’. Si un hombre estuviera interpretando a Cyrano de Bergerac, no diría: '¿Qué pasa con esa nariz?'…”, dijo.

Durante la reveladora charla, Salma fue empática con la periodista que la entrevistó, luego de que ella le confesara que Weinstein también la había intimidado pidiendo que la sacaran de algunos restaurantes y de fiestas, a raíz de las cosas que había escrito, por lo que la mexicana se refirió al artículo que escribió para The New York Times. “¡Ahora yo te quiero entrevistar! Esta es una conversación interesante, porque si tú realmente miras mi artículo, verás que realmente me enfoco en el bullying (en lugar del acoso sexual), y pienso que a las mujeres les fue peor (con él). No es el único hombre que se asegura asimismo sabiendo que puede destruir a otras mujeres…”, explicó.

Salma se reitera fuerte

En otro instante de la conversación con The Guardian, Salma Hayek hizo énfasis en el por qué Weinstein nunca se atrevió a atacarla como ocurrió con otras mujeres, pues reconoce que su fortaleza ha sido la mejor arma en situaciones como esa. “No solo dije que no. Soy una fuerza que debe ser reconocida. Él nunca me vio débil. No es que no tenga miedo, pero no lo vas a ver. Puedo ser casi intimidante con mi fuerza tranquila, ¿sabes?”, comentó la famosa actriz, que siempre se ha caracterizado por ser transparente cuando se trata de manifestar su postura con respecto a diversas situaciones.

Pero, ¿cuál ha sido el secreto de Salma para poder controlar su miedo? Con la sinceridad que la distingue, la multifacética estrella respondió: “No lo sé. Quizá los animales. Tengo muchos animales y yo sé que es muy importante que ellos no huelan el miedo. Pero no sé…”, agregó. En ese espacio también aseguró que Weinstein “no fue el primero ni el último” en tratarla así, esto en un aspecto general y no específicamente en Hollywood. “En general, ¡somos mujeres! Entonces aprendes a ver valiente, no es fácil pero tienes que hacerlo…”, afirmó Salma, que gracias a esta manera de pensar ha podido salir adelante y hacer frente a las adversidades, algo que le ha otorgado una estabilidad que permea en todos los aspectos de su vida.

