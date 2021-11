Zuria Vega abre su corazón sobre una dura pérdida: 'Algo en mí sabía que no estaba bien'

Si de algo se siente orgullosa Zuria Vega es de la familia que ha formado junto a Alberto Guerra, con quien tiene dos hijos en común, los pequeños Lúa y Luka. Sin embargo, la actriz ha abierto su corazón para compartir cómo años atrás ella y su esposo atravesaron por uno de los episodios más dolorosos, luego de que perdieran al primer bebé que juntos esperaban, una situación en la que la protagonista contó con el apoyo de sus seres queridos, quienes la llenaron de fortaleza para salir adelante. Lo cierto es que hoy todo marcha de maravilla para ella, enfocada en sus proyectos y en su faceta como mamá, una experiencia de la que ha revelado algunos detalles con sus fanáticos, quienes han sido testigos de este proceso que la ha hecho crecer de manera significativa.

Con el corazón en la mano, Zuria habló en entrevista con Mara Patricia Castañeda de cómo antes de la llegada de Lúa ella y su esposo esperaban a un bebé, situación que de un instante a otro dio un giro que la marcó para siempre. “Alberto y yo estábamos buscando ser papás y me quedé embarazada, pero desde que me quedé embarazada algo en mí sabía que no estaba bien. Me enteré y como que no sé, siempre he seguido yo mucho mi intuición. Le dije a Alberto: ‘Todavía no hay que decirle a nadie’. Solo se lo dijimos a mi papá en ese entonces, a mi mamá, a mi suegra y a mis hermanos, y como a las semanas lo perdimos y a mí me dio duro, me dio durísimo…”, confesó la estrella.

Tras esa pérdida, Zuria recuerda cómo fue que vivió los días posteriores, en los que su deseo por ser mamá la hizo reflexionar sobre la idea que muchas personas tienen de ello. “Tiene que ver con toda esta cosa que no lo tenemos consciente así muy claro pero desde que somos chiquitas traemos esta coa de que: ‘Vas a ser mamá’, como de que si no eres mamá o pierdes un bebé no vales lo suficiente, y no es cierto pero eso sientes cuando pierdes un hijo, sientes que tu cuerpo no está bien, que algo está pasando…”, dijo.

El apoyo de Alberto

Zuria también reveló cómo fue que gracias al apoyo de Alberto Guerra pudo sentirse más tranquila y reconsiderar los tiempos para tomar la decisión de intentar tener un bebé, algo que no fue sencillo pero que finalmente resultó favorable. “Tenía 28 años, y luego vas a ver doctores que te quieren meter: ‘Bueno, empiezas el tratamiento’… Gracias a Dios y a Alberto porque Alberto hubo un momento en que me frenó y me dijo: ‘A ver, para. Estas entrando ya en este lugar al que siempre dices que nunca vas a caer’, pero es una línea tan delgada cuando estás en ese momento… Me dijo (Alberto): ‘En este estrés no vamos a tener un hijo…”, dijo.

Tiempo después, las cosas cambiaron para Zuria y Alberto, así lo confesó la actriz, quien se dio el tiempo para que todo fluyera con calma y evitar cualquier tipo de presión. “No hice ningún tratamiento, yo sabía que mi cuerpo estaba bien, tenía la confianza y la tranquilidad de que así era y a los cuatro meses empezamos a intentar otra vez y me quedé embarazada… Lúa nació el 11 de enero que es la misma fecha que yo me enteré que estaba embarazada de ese bebé…”, contó.

