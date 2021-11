Angelina Jolie da detalles de su gran amistad con Salma Hayek: ‘Ella es mi hermana’

A pesar de pertenecer al medio del espectáculo, prácticamente desde que nació, Angelina Jolie reconoce que tiene muy pocos amigos dentro de la industria, así que atesora a todos los incondicionales que ha conocido a lo largo de su trayectoria. En ese sentido, su último proyecto The Eternals, donde su camino se cruzó con el de la mexicana, Salma Hayek quien tras la filmación de la película se convirtió en una de sus mejores amigas. De acuerdo con Jolie, la relación con la veracruzana es muy cercana, razón por la que, este año, fue una de las invitadas más especial al cumpleaños de Hayek quien le mostró una de las tradiciones más especial en nuestro país durante una celebración como esta: La mordida. Durante una entrevista con Ventaneando, Angelina dio varios detalles de su relación con la protagonista de Frida.

Durante una conversación con Linet Puente, Angelina Jolie reconoció que este proyecto le dejó a quien se ha convertido en su mejor amiga: “Amo a Salma, puedo ir con Salma para siempre. Es uno de los más grandes regalos que me dio esta película. Hemos estado juntas en este negocio desde hace mucho tiempo y realmente no nos habíamos conocido, porque yo no soy muy social y nunca pasamos tiempo juntas. Y ahora somos amigas y somos muy cercanas, ella es mi hermana, la amo y ella es brillante, amable y maravillosa”, reconoció la actriz quien también habló del cumpleaños de Salma.

Aunque la vimos muy divertida, el pasado 2 de septiembre, durante el íntimo festejo que disfrutó Salma Hayek por su cumpleaños número 55, Angelina confesó que fue complicado aventar a su amiga al pastel, incluso consideró que tendrá que permitir que Hayek le haga lo mismo en cumpleaños, el próximo año: “Sí ahí estuve, ustedes tienen unas tradiciones muy inusuales en México”, dijo entre risas. Jolie confesó que casi no imprimió fuerza a la hora de lanzarla al pastel: “Fue una empujadita muy gentil. Sí, para serte honesta, para mí, fue un tanto difícil, pero ahora siento que se la debo de regreso para mi cumpleaños, así que se las va a tener que ingeniar”, comentó.

Sobre este tema, el mes pasado Salma Hayek habló le contó a Jimmy Kimmel cómo no tenía intenciones de celebrar este año, debido que se encontraba trabajado, pero un grupo de amigos, entre ellos, Angelina, se dieron cita en su casa para acompañarle en este especial día: “Ok, no hubo ninguna fiesta, todas las personas que estuvieron ahí fueron colados. Yo dije que no quería una fiesta de cumpleaños este año, tenía que trabajar todo el día, 25 personas de todos modos se presentaron, aunque yo les dije que no había festejo, pensaron que iba a sentirme solo, ya que es el primer cumpleaños que festejo sin mi familia. De repente había 25 personas en mi casa entonces tuve que pedir que trajeran algo de tomar, gracias a Dios, había un pastel que mi agente había traído”, comentó Hayek quien reveló que fue una sorpresa para Angelina la dinámica de la mordida: “Le dijimos que yo iba a morder el pastel y que la tradición era empujar a la persona, pero ella dijo: 'No, no, no puedo hacer eso'”, aunque terminó participando.

La llegada de la cinta The Eternals a la pantalla chica se ha convertido en toda una sensación en redes, no sólo por la cinta, sino porque durante varios eventos en torno a este estreno Angelina acudió a la alfombra roja acompañada de sus hijos quienes causaron sensación. Sobre cuál es su postura respecto a la exposición de los chicos ante los medios de comunicación, Angelica explicó: “Con respecto a que ellos estén en el ojo público, yo creo que lo más importante es que ellos tengan una vida real y balanceada, y ellos están bajo los reflectores por unos cuantos minutos cada año es que tan solo es una parte muy pequeña de su vida y yo creo que ellos lo ven como que están apoyando a su mamá, están ahí como familia y disfrutan de las películas. Ellos no se lo toman en serio como si fuera importante en una forma diferente, porque ellos saben lo que es importante en el mundo”, comentó.