Como nunca, Luis Miguel envía un contundente mensaje sobre su serie televisiva

El estreno de la última temporada de Luis Miguel, La Serie ha acaparado todo el interés de los fanáticos de El Sol, ansiosos por conocer más detalles de esta producción protagonizada por Diego Boneta y un elenco de jóvenes estrellas que han dado muestra de su incontenible talento. Lo cierto es que ante las opiniones del público televidente y la prensa, siempre pendientes de los detalles que han salido a la luz a lo largo de la historia, ha sido el mismo Luis Miguel quien a través de un mensaje ha hecho una importante precisión, destacando la naturaleza de este proyecto televisivo, que a lo largo de sus tres entregas ha dado de qué hablar.

Como nunca antes, Luis Miguel se pronunció a través de sus redes sociales, espacio en el que de manera breve expuso la principal característica de la serie inspirada en su vida, y cuya última parte se estrenó para su transmisión en streaming el 28 de octubre. “La serie de Netflix es ficción. No es 100% verdad. Basada en hechos reales”, se puede leer de manera contundente en la cuenta de Twitter del cantante. Recordemos que a lo largo de los episodios que conforman Luis Miguel, La Serie, se abordan aspectos profesionales y familiares del intérprete, así como los asuntos relacionados con su pasado amoroso, representando a algunas de las personalidades que en su momento fueron parte de la vida de El Sol.

Aunque no se conocen detalles específicos sobre la manera en la que Luis Miguel se involucró en la escritura de la historia, se sabe gracias a Diego Boneta que el ídolo de la música hizo algunas visitas al set, en donde revisó que todo marchara de la mejor manera. De hecho, el actor reconoció la sorpresa que causó en el intérprete de La Incondicional al ver su caracterización, algo que incluso lo llevó a hacer un simpático comentario. “Tuvimos ese intercambio donde llegó conmigo y me dijo: ‘Te la volaste!’, desde cuando vino al Baby O’, en el set y yo en personaje, y se me queda viendo y me dice: ‘¡Qué guapo estoy!’”, dijo entre risas Boneta en una reciente entrevista concedida a los medios de comunicación.

¿Qué se espera de la tercera temporada?

Con el estreno de la última parte de Luis Miguel, La Serie han salido a la luz los aspectos clave de este momento de la historia, la cual retrata uno de los instantes más comentados en la vida de El Sol, sin duda el de su romance con Mariah Carey. Por otro lado, se aborda el periodo de los problemas financieros de Micky, una situación que puso en riesgo su carrera, aunque gracias al apoyo de sus amigos fue que pudo salir adelante para retomar el curso que lo ha llevado a despuntar nuevamente en la escena. Este momento, incluso, ha sido considerado como el más difícil de su vida adulta.

Por otro lado, el 3 de octubre pasado, durante la celebración de los Premios Platino, Diego Boneta se sinceró sobre este momento tan importante en Luis Miguel, La Serie, el cual implicó un gran trabajo de producción que ha generado gran interés entre el público, esto a raíz del lanzamiento del avance en días pasados. “Como pueden ver en el tráiler se ve un Luis Miguel prácticamente de tiempo presente, 2017, 2016, una caracterización de seis horas, de cuerpo completo, es lo más difícil que he hecho en mi vida” contó a los micrófonos de ¡HOLA!.

