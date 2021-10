Entre porras de sus compañeros, Jimena Pérez se despide de la cocina de Masterchef Celebrity

De todas las eliminaciones en Masterchef Celebrity la de anoche fue la más inesperada. Para sorpresa de los participantes, a pesar de ser considerada como una de las más fuertes de esta edición, Jimena Pérez, La Choco, dejó el mandil y se despidió de la cocina, de esta competencia, que la trajo de vuelta a México por una temporada. La preparación de un pipián verde fue el platillo con el que se despidió después de recibir algunas críticas por parte de los jueces. En un acto sin precedentes, sus compañeros le dijeron adiós entre porras: “¡Te queremos Choco, te queremos!”, se escuchó en el foro de este programa.

A lo largo del capítulo vimos a Jimena muy sensible debido a que fue una emisión dedicada al Día de muertos por lo que se tornó muy nostálgica: “Anímicamente me siento rara y yo creo que es un todo y aunque, a veces le eches todas las ganas del mundo, a veces te falta concentración”, confesó. Además de la conmoción por ser considerada una de las más fuertes, la salida de La Choco se tornó especial debido a que hizo una gran amistad con todos los concursantes quienes no daban crédito de su eliminación: “Estoy de luto, le agarré mucho cariño a Choco, nos tocó cocinar varias veces, me tocó platicar mucho con ella”, reconoció Mauricio Islas, con quien hizo equipo en algunas ocasiones.

Por otra parte, Germán Montero, con quien también trabajó, reveló que su salida impactó a todos en la cocina de Masterchef: “Fue un shock para todos, yo creo, Choco de verdad se ganó el corazón de todos”. Cuando iba saliendo del foro el cantante le prometió visitarla en España: “¡Allá nos vemos en Madrid!”, a lo que ella respondió emocionada: “¡Conste eh!”, esperando que sus compañeros la visiten en La Madre Patria, donde reside desde hace un par de años. Recordemos que la conductora aprovechó las vacaciones de verano para viajar a México con su familia y cumplir el sueño de participar en Masterchef Celebrity.

Feliz con su desempeño, Jimena se sinceró y dijo a su salida: “Cumplí mi ciclo, claro que me hubiera gustado cocinar más cosas. Sí creo que hoy no fue mi mejor día y así es esto”, reconoció. Aunque quedó fuera de la competencia, la presentadora prometió seguir muy de cerca la evolución del programa: “Los estaré viendo por la tv”, comentó. Sin revelar que ella fue la eliminada, horas antes del inicio del programa, Jimena invitó a sus seguidores en Instagram a ver el programa: “Hoy no se pierdan @masterchefmx. Los esperamos por @aztecauno recordando a nuestros seres queridos”, escribió al lado de varias imágenes de este capítulo.

El platillo más especial

A lo largo de la competencia de Masterchef Celebrity Jimena Pérez tuvo varios buenos platillos, desde aquel mole rosa con el que consiguió su pase directo al balcón, como el pastel de tres leches con el que conquistó el paladar de los jueces, pero, sin duda, el que realizó ayer dedicado a la memoria de su primera fue uno de los más especiales: “Ella es el angelito de la familia, Marianita, es mi prima hermana, esta foto es de poquito antes de un accidente en el que ella, a la edad de nueve años, perdió la vida”, explicó. La dosis de nostalgia con la que comenzó el programa la acompañó hasta el final de la emisión: “Las muertes siempre son tristes, uno nunca está preparado, creo yo, para que se vayan tus seres queridos”, confesó.