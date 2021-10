El elenco de Vecinos, de luto por el sensible fallecimiento de ‘Benito’: ‘Buen viaje mi querido Octavio’ A través de redes sociales varios compañeros del actor enviaron sus condolencias a la familia del joven actor

En 2005, cuando se estrenó la serie Vecinos, hubo un personaje que conquistó al público desde su primera aparición, su combinación ternura y simpatía se robó el corazón de la audiencia, se trataba de un pequeño pelirrojo llamado Benito quien, en la ficción, interpretó al hijo del personaje realizado por César Bono y Ana Bertha Espin, Frankie Rivers y Lorena, en la serie. Después de algunas temporadas sin aparecer, en 2019, Benito regresó al proyecto convertido en un joven, de 20 años años de edad, que se mantuvo vigente hasta el capítulo más reciente de este reconocido programa. En medio del éxito de la última temporada, el elenco de la serie se viste de luto por el sensible fallecimiento de Octavio Ocaña quien, en los corazones de sus compañeros y del público siempre será el pequeño Benito.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La madruga de este sábado el nombre del actor se convirtió en tendencia en redes, luego de que comenzó a circular la versión de su muerte, noticia que lamentablemente confirmó a la 1:30 de la mañana, el periodista Joaquín López- Dóriga a través de su cuenta de Twitter, donde se dio a conocer que falleció a la edad de 22 años durante un percance vehicular, ocurrido en Cuautitlán Izcalli. Debido a que el caso se encuentra en investigación es poca la información oficial que se ha revelado en torno del triste fallecimiento del querido actor quien, casi de inmediato, fue recordado por varios de sus compañeros de elenco como el productor de la serie, Elías Solorio, Mayrín Villanueva, Ana Bertha Espin y Lalo España con quien, en la ficción, Benito compartió varias aventuras.

VER GALERÍA

Conmocionado por la noticia, Elías Solorio fue uno de los primeros en dedicar un mensaje de despedida al actor quien siempre destacó por su trabajo en esta serie: “Sin poder creerlo. Nos quedamos muy tristes todos los que te conocimos. Buen viaje querido amigo. Octavio, siempre serás nuestro Benito”, escribió el productor al lado de una de las imágenes más recientes de Octavio Ocaña. En esta publicación, Solorio recibió las condolencias de varios de sus seguidores, entre ellos Atala Sarmiento quien utilizó este espacio para lamentar la partida del joven actor: “Elías: Lamento esta pérdida y deseo que encuentren pronta resignación, sus compañeros de trabajo y toda su familia. Abrazo solidario”, escribió la periodista de espectáculos.

Minutos después en la cuenta oficial de Vecinos también se honró la memoria del Octavio: “Descansa en paz querido Benito”, se lee en la descripción de esta imagen donde también se incluyó el texto del productor y de El Flaco Ibáñez quien también lo recordó en su perfil. Este espacio se convirtió en el espacio donde el público pudo despedirse del actor con conmovedores textos: “Te vimos crecer por medio de la televisión y hoy nos toca verte partir”, escribió una seguidora de la serie. Por su parte, Mayrín Villanueva también le dedicó un sentido mensaje al actor y a su familia: “Frustración, dolor, no me puedo quitar esa cara de alegría, nos llenó esa vida, tus carcajadas, bromas, esa energía en cada programa, tu ingenio, carisma y talento. Qué falta nos harás. Vuela alto Octavio. Un abrazo todo mi amor para tu familia”, escribió en Twitter.

VER GALERÍA

El adiós de Germán a Benito

En el edificio de Vecinos, desde la primera temporada Benito siempre tuvo mucha complicidad con uno de los habitantes, Germán, el portero, interpretado por Lalo España quien dedicó un conmovedor mensaje a Benito, su compañero de juegos en la ficción y amigo, en la vida real. Con un compuesto de fotos, de Octavio Ocaña, cuando entró a la serie, en comparación con una foto actual, el comediante escribió: “Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en Vecinos. Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote”, se lee en el feed del actor. Por su parte, Ana Bertha Espin, quien en la ficción da vida a la mamá de Benito, escribió en Twitter: “Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia Descansa en paz Octavio de mi c