Vadhir Derbez estrenó look y presumió su radical cambio

Heredero del profesionalismo de su papá, Eugenio Derbez, cuando se trata de cumplir con un papel como actor, Vadhir Derbez está dispuesto a todo, incluso a deshacerse de su look de galán. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió con sus seguidores de Instagram que, debido a su próximo proyecto como actor se sometió a un cambio de imagen que requirió despedirse de su cabellera. Sin miedo al resultado, el actor aceptó raparse la cabeza para darle una vuelta completamente a su look. Tras su visita al estilista, compartió con sus seguidores cómo lucirá para su siguiente película que filmará en Guadalajara.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de sus historias en Instagram, Vadhir dio a conocer que esta transformación era resultado de una junta con la producción quien consideró que para este personaje, el actor le tenía que decir adiós a su peinado, un aspecto con el que siempre tiene mucho cuidado: “Hoy arranco proyecto, vine ahorita lo del cambio de imagen y acabamos de tomar la decisión o, más bien me acaban de decir, que me van a rapar todo, literal me van a quitar todo el pelo, bueno no rapar, pero me van a dejar todo así, adiós copete”, confesó antes de que le pasaran la máquina por la cabeza. Sorprendido por el resultado, el actor comentó en otra historia: “Así quedó, ahí está el nuevo look”. Más tarde, pidió a sus seguidores interactuar con él y que le dijeran cómo se veía con su nuevo look: “¿A quién me parezco?”, escribió sobre una imagen.

VER GALERÍA

Esta no es la primera ocasión que Vadhir Derbez cambia por completo su look para una película, hace dos años, para la filmación de Dulce Familia, el actor no sólo cambió su peinado, también aumentó algunos kilos para interpretar a Beto: “Como actor está bien padre eso, el poder meterte en la piel de alguien más (…) yo soy Beto, estoy pelón y subí un poco de peso fue un cambio bastante radical”, comentó en aquella ocasión. El también cantante reveló cómo fue que desempeñó ese papel: “Fue dejar el ego a un lado (…) fue algo que, a mí, como actor, fue un atractivo muy padre para mi carrera dije: ‘Me voy a aventar un reto de subir de peso, 16 kilos, se dice fácil pero no lo es”, explicó.

Su otro radical cambio

Además de aumentar de peso, para dar vida a Beto, Vadhir también se rapó, sólo que, en aquella ocasión, sí perdió toda la cabellera: “La rapada del pelo que mucha gente cree que es caracterización, pero no, fue difícil. Lo más difícil fue llevarme al personaje a casa después de grabar y querer hacer cosas sociales, salir y todo, pero no sé, me sentía incómodo, sentía que no era yo”, comentó el actor quien aceptó este reto con Fernanda Castillo, la protagonista del filme quien, como él, también subió más de 15 kilos, demostrando, como Vadhir, que es toda una profesional

VER GALERÍA

Cuando terminó Dulce Familia, Vadhir se entregó a un estilo de vida saludable que le permitió regresar a su peso ideal: “Justamente me dejo ir empiezo a comer delicioso hasta el momento en el que la ropa ya no me queda, cambio de talla, tengo que comprar cosas más grandes, ya no me veo bien, fue grave, entonces, mentalmente te empieza a afectar”, comentó el actor sobre este proceso de subir de peso que le tomé dos meses. Además de su cambio de talla, Vadhir se enfrentó a su nuevo corte: “Yo dije no voy a ligar en los próximos 4 meses”, comentó en aquella ocasión el actor quien, dos años después de aquel retador proyecto, le vuelve a decir adiós a su cabellera.