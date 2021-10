Salma Hayek sobre la privacidad de su hija Valentina Paloma: 'Trato de ser muy respetuosa'

Con 14 años recién cumplidos, Valentina Paloma se ha convertido de un momento a otro en toda una estrella de la alfombra roja. La hija de Salma Hayek acaparó todas las miradas desde su aparición en la premier de la película Eternals, en Hollywood, donde incluso se animó a responder algunas preguntas de la prensa. Tras esta comentada asistencia, la jovencita volvió a acompañar a su famosa mamá, esta vez en Londres, ciudad en la que residen los Pinault-Hayek desde hace varios años. En medio de toda esta proyección mediática, la actriz se ha sincerado sobre su papel de madre de una adolescente, y ha asegurado ser partidaria de respetar su privacidad y dejarla que “que descubra quién es ella”, más allá de su legado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A tan sólo unos días del esperado estreno de Eternals, cinta en la que comparte créditos con Angelina Jolie, Salma contó que su esposo, el empresario François-Henri Pinault es quien está más ansioso por ver la película el próximo 5 de noviembre. “El más emocionado es mi marido. Está emocionadísimo, ya no ve la hora, ya no se aguanta las ganas de ver la película”, reveló la actriz mexicana en entrevista para People En Español. El magnate francés, quien es sin duda su fan número uno, no se ha visto en los eventos de promoción del filme, sin embargo, no ha dejado sola a su mujer, pues ella ha acudido con la mejor compañía: su hija Valentina Paloma.

VER GALERÍA

Siendo futo de un matrimonio tan famoso, la joven está acostumbrada a la fama y a glamour, sin embargo, la actriz ha hecho lo posible para que, ante los ojos de su hija, sea más importante su papel de mamá que el de celebridad. “No está muy enterada de mi fama. Para ella, el hecho de que yo sea una figura pública, me recuerda que no tiene que significar que ella, su vida, lo que le gusta, cómo es, tenga que ser (público)”, comentó Salma. “Por eso no hay muchas fotos de ella actuales”, explicó, refiriéndose a las redes sociales, donde muy de vez en cuando comparte fotos con Valentina. La semana pasada publicó una foto de ambas a su paso por la red carpet, y antes de eso, en septiembre, había compartido una bella postal madre e hija con motivo del cumpleaños número 14 de la adolescente.

La actriz veracruzana no podría estar más feliz de ver crecer a su hija: “Es maravillosa y la aventura de descubrir su evolución y cómo la cabeza se le mueve, y cómo se va transformando y creciendo y evolucionando, ha sido fascinante”, admite la intérprete, quien dará vida a Ajak. “Trato de ser muy respetuosa, no solo de su privacidad, sino de quién es ella y en quién se transforma, y no ser una persona que le tiene que estar diciendo todo el tiempo: 'Tienes que ser así'. Si no darle el espacio para que descubra quién es ella sin mis prejuicios, sin mis expectativas. Guiarla, pero al mismo tiempo no imponerle una imagen de quien yo quisiera que ella fuera”, reflexionó Salma sobre su papel de madre.

VER GALERÍA

Comparten guardarropa

El pasado 18 de octubre, cuando Salma y Valentina desfilaron por red carpet en El Capitan Theatre en Hollywood, California, la actriz era entrevistada por una reportera de Extra sobre experiencia en Eternals y en un momento, surgió el tema de su papel como mamá. mientras Salma hablaba de su papel como latina triunfando en Hollywood, salió el tema de su papel como mamá, y la jovencita apareció frente a la cámara. Samantha Harris, la corresponsal, contó que tenía una hija de la misma edad, por lo que preguntó a la actriz si por casualidad Valentina también tomaba prestadas sus cosas. “Entonces, ¿le gusta más tu maquillaje o te roba la ropa?”, preguntó la periodista, y sin dudarlo, la adolescente respondió simpática: “Robar su ropa”. Su mamá, intervino, y aseguró que la ropa no es lo único que la adolescente toma prestado. “Y los zapatos si es posible, y el maquillaje también y los perfumes, los perfumes ella los colecciona, ya sabes”, agregó Hayek. “Tienes que ir a su habitación para encontrar… ‘Hey dónde están mis cosas’. ¿Podrían dejar de robar nuestras cosas?”, agregó la periodista en complicidad con la mexicana, a lo que Valentina comentó despreocupada y bromista: “Es gratis así que…”. Este comentario provocó las risas de las tres: “Es gratis, sí”, dijo Salma con expresión de resignación, pero a la vez divertida.

VER GALERÍA