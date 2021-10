La simpática respuesta de Horacio Pancheri sobre la posibilidad de un compromiso con su novia El actor se refirió a esta situación mientras que su chica no dudó en reaccionar a sus palabras

Con plena ilusión, Horacio Pancheri disfruta de este instante de su vida en el que todo marcha sobre ruedas dentro del plano sentimental, ahora en una relación con Isa Valero, la guapa chica que sus fanáticos han podido conocer gracias a las constantes publicaciones que la pareja hace en redes sociales. Y aunque el actor suele ser muy reservado con esta faceta de su vida, en ocasiones ha compartido cómo marchan las cosas hasta el momento, una etapa que ha sido de grandes satisfacciones para él, tanto así que no ha escapado de ser cuestionado sobre la posibilidad de un compromiso con su novia. Recordemos que meses atrás, el actor concluyó su romance con Marimar Vega, por lo que no cerró la puerta a una nueva oportunidad en el amor, siendo también muy respetuoso al opinar de su ex.

Lo cierto es que conforme han transcurrido los meses, Horacio e Isa ya no ocultan su romance, tanto así que ambos asistieron en días pasados a un evento público, espacio en el que la pareja fue entrevistada. De hecho, la prensa le preguntó a la venezolana sobre si desea que el galán de telenovelas le entregue un anillo de compromiso, instante en el que él tomó inmediatamente la palabra para despejar las dudas de quienes están muy pendientes del curso que ha tomado su noviazgo. “Claro, estamos buscando una esmeralda que le gustan a ella”, señaló de manera simpática el argentino, declaraciones retomadas por el programa televisivo Venga la Alegría, palabras que causaron sorpresa.

Por supuesto, la reacción de Isa fue inmediata, quien respondió muy simpática al comentario de su novio, que de igual manera tomó con humor este episodio del que fueron protagonistas, aunque sin ahondar en más detalles de lo que ocurre en su relación. “¡¿Ah sí?!, ¡hasta me estoy enterando!”, dijo la chica entre risas. Por ahora, disfrutan al máximo de este capítulo que juntos escriben día con día, y en el que han podido pasear su amor por paradisíacos sitios, teniendo como destino preferido la playa, a donde suelen ir a vacacionar siempre que surge la oportunidad, según lo han dejado ver en sus publicaciones en Instagram.

Cabe destacar que a finales de abril pasado, Horacio concedió una entrevista en la que de manera breve reveló cómo marchan las cosas con su novia, quien según se sabe gracias al perfil de ella en redes, tiene gusto por la arquitectura, el arte, la comida, la naturaleza, el deporte y la filantropía. “Muy contento, muy feliz con esta nueva etapa, esta nueva vida mía, la reconexión, feliz…”, dijo durante una charla con programa televisivo Hoy, en el que cumplió con la regla de mantenerse muy reservado en torno a su relación, la cual ha despertado mucha curiosidad entre sus fanáticos, siempre pendientes de todo lo que acontece en su vida.

¿Qué ha dicho de su ex, Marimar Vega?

Fue a finales de enero cuando se confirmó la ruptura de Horacio con Marimar Vega, y desde ese entonces ambos han preferido mantenerse muy discretos sobre los detalles por os cuales tomaron la decisión de separarse. Mientras tanto, Horacio opinó tiempo después al ser cuestionado por el supuesto compromiso sentimental de Marimar, quien de igual manera se dice vive una nueva ilusión. “Lo mejor de la vida, lo mejor, que sea súper feliz. La quiero mucho…”, dijo en una charla con las cámaras y los micrófonos del programa Hoy.

