Galilea Montijo aclara por qué su esposo, Fernando Reina, renunció al cargo público que tenía

La cercanía que Galilea Montijo mantiene con la prensa le ha permitido compartir detalles de su vida privada en varios momentos, así como echar por tierra los rumores ligados a su persona, como recientemente ocurrió tras revelar que por motivos de salud tuvo que ausentarse por unos días de las transmisiones del programa Hoy. A propósito de esto, la tapatía tampoco ha dudado en poner fin a las especulaciones en torno a su esposo, Fernando Reina, luego de que saliera a la luz que el funcionario había renunciado a su cargo público como tesorero municipal de Atizapán, en el Estado de México, por lo cual ella explicó el nuevo rumbo profesional que tomará su marido próximamente.

Con la apertura que la caracteriza, Galilea habló de lo que ocurre con su esposo en estos momentos, luego de que este tomara la decisión de dejar el cargo en el que se desempeñó tras rendir protesta como tesorero desde principios de 2019. “Luego me dan mucha risa todas las cosas que se comentan… Efectivamente, mi marido renunció a la tesorería del estado porque va como candidato federal electo…”, comentó la presentadora durante su asistencia a un evento público, declaraciones que fueron retomadas por programas de televisión como Suelta la Sopa o El Gordo y la Flaca. De esta manera, Gali ha despejado todas las dudas ante la prensa, que siempre ha estado muy pendiente de lo que ocurre en su entorno.

En ese mismo espacio, Galilea confirmó la fecha en que su marido hizo oficial su renuncia al cargo, enfatizando en que esto es parte de los protocolos que se deben seguir ante un cambio como el que él ha querido emprender en estos instantes, en los que ella ha permanecido a su lado para apoyarlo. “Entonces, para quien sabe de eso es algo que se tiene qué hacer, y renunció en septiembre él a este cargo por este proyecto en el cual han venido trabajando hace muchos meses…”, agregó la conductora durante la charla, visiblemente tranquila y feliz de retomar su rutina frente a las cámaras.

¿Qué ha hecho fuerte a Galilea?

Por otro lado, Galilea destacó lo importante que es para ella conversar con los medios de comunicación, mostrándose siempre transparente ante cualquier duda que pudiera surgir a raíz de los rumores que suelen circular de repente. “Yo saben que siempre les he dado la cara en los buenos, en los malos momentos, aquí estoy. No tengo absolutamente nada de qué no hablar con ustedes, siempre estoy aquí para darles la cara y bueno, seguramente todas esas personas que han comentado eso pues es gente que no nos conoce, la mayoría es gente que no nos conoce…”, dijo.

Sobre la manera en que ha podido hacer frente a los señalamientos en su posición de figura pública, Galilea dio muestra de la buena actitud y madurez con la que asume esta circunstancia, la cual asegura incluso le ha permitido adquirir valiosas lecciones. “Como siempre les he dicho, los rumores hay que dejárselos al tiempo. Siempre el tiempo es el que da la razón. Yo me agarro de Dios, de mi familia, de la gente que me quiere, yo amo hacer mi trabajo. Créeme que yo creo que ya estoy acostumbrada a tantos rumores y eso es lo que me ha hecho fuerte en la vida y la gente que me quiere sabe perfectamente cómo soy, mi familia, mis amigos, la gente de mi trabajo. Yo creo que me he hecho fuerte a través de todos los rumores…”, explicó de manera contundente.

