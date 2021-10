Angélica Vale recuerda cuando la vetaron de Televisa: ‘Nos sacaron con policías’

Proveniente de una importante familia de artistas, Angélica Vale comenzó a escribir su historia como actriz desde que era muy pequeña. Debido a que prácticamente creció entre foros de televisión tiene una larga lista de anécdotas para contar. En ese sentido, durante su entrevista con Yordi Rosado, la actriz recordó la primera ocasión que salió de Televisa, un momento que tuvo que enfrentar cuando era una niña y fue vetada junto con toda su familia. Según narró, en aquella ocasión, fue escoltada por dos policías hacia la puerta, en un intento de su abuelita por arreglar la situación con Emilio Azcárraga Milmo quien, por problemas de comunicación con Raúl Vale, tomó la decisión de que la familia entera dejara la televisora.

Durante esta charla, Angélica reveló que, en un intento de producir algunos programas para Televisa, su papá produjo una telenovela que su abuelita escribió y que ella protagonizó. Aunque no tiene muy claro cuál fue el problema entre Raúl Vale y El Tigre Azcárraga, lo que sí recuerda es que, en un intento de recuperar la inversión de la producción de esta telenovela, su papá ofreció este proyecto a otros canales, una situación que no fue bien vista: “Azcárraga se enojó y dijo: ‘Ah me vas a hacer la competencia, pues vetado, tú, tu mujer, tu suegra, por haber escrito todo y tu hija por haber actuado”, recordó.

En un afán de arreglar la situación, su abuelita tomó la decisión de ir a la televisora e intentar hablar con Emilio Azcárraga; sin embargo, no fue posible, pues fueron escoltadas a la puerta por dos oficiales de seguridad que impidieron que la señora hablara con El Tigre: “Cuando mi abuela se entera que estábamos vetados dice: ‘Yo tengo que ir a hablar con Emilio, para ver qué está pasando’. Y ahí vamos mi abuela y yo a Televisa Chapultepec y que nos sacan con policías, a los 7 años, sí, así me sacaron de Televisa. Me acuerdo mucho de la vergüenza de ir caminando por los pasillos con dos policías. Me acuerdo perfecto”, narró Angélica Vale quien confesó que esa situación, de alguna manera, truncó su sueño de infancia de hacer telenovelas.

Angélica recordó que, en aquellos tiempos, estar vetado de Televisa era una situación muy delicada pues muchas puertas se le cerraron: “Estar vetada en los 80 en México, era como estar corrida de México, era una cosa espantosa”, explicó. A pesar de la difícil situación, la telenovela que provocó el conflicto entre la familia y Televisa se vendió muy bien en el extranjero, así que pudo continuar su sueño en la actuación, pero no en nuestro país: “Me sacan de Televisa y pesadilla total, porque llegar a hacer una telenovela era mi sueño dorado. Entonces, se vende mi telenovela en El Salvador, Panamá y Puerto Rico y pega, entonces hago mis obras y las llevó allá, porque eran los lugares donde era famosa”, dijo.

Confiesa su amor por Luis Miguel

Como niña actriz, Angélica Vale tuvo la oportunidad de convivir con otros niños artistas, como su vecino, el pequeño Luis Miguel de quien ella confesó estar enamorada: “Era vecina de Luis Miguel, sí, vivíamos a media cuadra. Yo moría de amor por él. Todavía no era famoso, estaba a punto de serlo, pero yo moría de amor por Mickey”, recordó la actriz. En esta entrevista, Angélica recordó que otro de sus grandes amores platónicos fue Ricky Martín con quien fue muy cercana en los inicios del cantante en nuestro país: “Eran besos de amigos, ojalá pudiera decir que sí lo besé. ¿Tú crees que no te diría?”, recordó Angélica quien, en su adolescencia, los problemas con la Televisa terminaron y se convirtió en una de las actrices preferidas del público.