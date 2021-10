¿Qué le pasó a Altair Jarabo? La actriz sufrió un accidente en casa que la llevó al hospital

A dos meses de su boda de ensueño realizada en un elegante castillo parisino, Altair Jarabo está de vuelta en nuestro país donde desfiló guapísima sobre la red carpet del cortometraje My Happy Place donde llamó la atención de la prensa por aparecer con la mano derecha vendada. La evidente lesión de la actriz acaparó miradas, razón por la que tuvo que explicar qué le pasó. Durante su encuentro con los medios de comunicación, la actriz también habló de cómo compaginará su nueva vida de casada con su carrera profesional y adelantó que está analizando con qué proyecto regresará a la pantalla chica el próximo año.

Dando lecciones de estilo, Altair consiguió verse espectacular a pesar del vendaje en la mano. Según platicó, la lesión fue de cuidado pues, tras el incidente en casa, tuvo que correr a urgencias donde necesitó una cirugía: “Fue error mío, la puerta de mi casa es muy gruesa y muy pesada y en un error de cálculo se me machucó y quedó hecha papilla, espantoso, cirugía, un clavo”, comentó la actriz quien reveló que está en franca recuperación, aunque esta situación necesitará rehabilitación para recuperar al 100% la movilidad en su mano derecha, una situación ante la que se muestra muy optimista.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Altair también habló de cómo estará dividiendo su tiempo entre la Ciudad de México y París, pues no planea irse del país ahora que se casó: “Aquí está mi familia, mi trabajo, tendremos una base aquí, una base allá, yo no me puedo escapar de México, ni México de mí”, comentó. Aclaró que su esposo, Frédéric García es su fan número uno y la alienta a no dejar la actuación y a continuar cosechando éxitos: “Frédéric es un hombre muy grande, muy seguro de sí mismo y, al revés, me impulsa a que yo crezca, analizar con él los proyectos que yo tengo”, explicó.

Aunque en esta ocasión acudió sola a la alfombra roja, la actriz ya ha desfilado sobre una de la mano de su esposo quien está tan orgulloso de ella que está seguro de que llegará muy lejos: “Haga lo que haga yo la apoyo, sea una película, una serie, en México, en Estados Unidos, sea en Europa, donde sea, yo jalo”, comentó el francés el mes pasado durante su debut sobre una alfombra roja de la mano de su guapa esposa a quien conoció gracias a una amiga en común que lo presentó.

Los planes de Altair en la maternidad

En mayo pasado, luego de su compromiso con Frédéric, Altair habló en entrevista con el programa Hoy que sí está en sus planes escribirle a la cigüeña, pero no a corto plazo: “Yo creo que en los próximos dos años la verdad no está en mis planes”. Recientemente, reafirmó su idea y confesó a People en Español: “Por el momento, eso sí, te garantizo, que tendrá que esperar. No siento el llamado de la naturaleza, aún, pero cuando venga habrá que escucharlo”, explicó. Debido a que su esposo ya es papá de dos adolescentes, sabe que será un gran apoyo cuando sea una realidad: “Frédéric sabe que será un proceso juntos y él lo hará encantado, pero de momento sería una mentira decirte que ya quiero babys, la verdad, es que no lo veo pronto”, dijo en esta misma conversación.