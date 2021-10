La declaratoria de amor de Gabriel Soto a Irina Baeva por su cumpleaños 29

Tomados de la mano, Gabriel Soto e Irina Baeva disfrutan cada instante de su romance, en el que son partícipes de los momentos más especiales en sus vidas. Precisamente, el actor ha dedicado un conmovedor mensaje a su prometida, quien este 25 de octubre celebra por todo lo alto su cumpleaños número 29, una fecha tan entrañable que la actriz de origen ruso recibe de la mejor manera, completamente enamorada y enfocada en sus múltiples proyectos profesionales. De hecho, ella misma ha expresado cómo se siente ante su nueva vuelta al sol, en la que además ha recibido todo el cariño y las felicitaciones de sus fieles seguidores, con los que mantiene constante comunicación en redes sociales.

Como era de esperarse, Gabriel abrió su corazón para escribir un profundo mensaje a Irina, una muestra de afecto que además ilustró con un álbum fotográfico en donde se observa a la intérprete luciendo guapísima en varios momentos, uno de ellos junto a su futuro esposo, quien la toma por la cintura como si estuviera a punto de darle un beso. “Tú, mi mujer @irinabaeva, que todos los días me apoyas y estás a mi lado. Que me iluminas y llenas de color mi vida con esos ojos únicos, con toda tu belleza y con todo el amor que me das, te deseo todo lo mejor del mundo y toda la felicidad y salud del mundo. Feliz cumpleaños, mi amor, lo demás te lo digo en persona”, escribió el galán de telenovelas.

Por supuesto, Irina no tardó en reaccionar a las palabras de su prometido, reiterando el enorme sentimiento que la invade en estos momentos en que además se siente muy ilusionada por cada uno de los sueños que ha logrado conquistar, siempre contando con el apoyo incondicional de Gabriel. “Awww, mi amor. Gracias por hacer este día tan especial con tantos detalles. Te amo con todo mi corazón”, dijo la actriz, reservándose hasta ahora los detalles en torno al festejo que le ha preparado el actor, quien no pierde la costumbre de celebrar por todo lo alto cada fecha especial en el calendario.

Las mayores ilusiones de Irina

A propósito de su cumpleaños 29, Irina ha expresado cómo ha recibido este especial día, que ocurre en medio de una etapa de importantes planes, como el de la realización de su boda con Gabriel, un instante tan esperado por la pareja y del que harán partícipes a todos sus seres queridos, aunque han preferido llevar todo con calma. “Ya 29, llegando casi a los 30 años, muy emocionada, muy feliz. Creo que no podría estar más contenta, más agradecida con la vida, con el universo, trabajando, planeando una boda, esperando a mi familia en México…”, explicó la estrella de melodramas como Soltero con Hijas a las cámaras del programa televisivo Cuéntamelo YA!

Y aunque en esta ocasión su familia celebrará con ella a la distancia, Irina recuerda con cariño cómo solía recibir este día en su natal Rusia, algo que atesora entre sus memorias y de lo que ha hablado muy orgullosa frente a las cámaras. “Desde chiquitita, siempre celebrábamos los cumpleaños en familia, entonces con mi hermana, con mis papás. Pero siempre el día del cumpleaños es con mis seres más cercanos. El pastel, las velitas, y sigue siendo para mí eso como lo más importante…”, dijo la estrella, quien siempre se ha caracterizado por permanecer muy cercana a los suyos.

