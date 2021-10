Ximena Navarrete presume su ‘baby bump’ en la recta final de su embarazo

La cuenta regresiva para conocer a su bebé ha comenzado para Ximena Navarrete quien, este fin de semana, compartió una tierna foto con la que presumió su baby bump de 8 meses. Desde que la joven dio a conocer la noticia de su embarazo, en exclusiva para ¡HOLA!, se ha dedicado a compartir lindos momentos de su feliz estado en redes sociales, además de utilizar este medio para anunciar que espera una niña, la exreina de belleza ha publicado varias imágenes que pasarán a la historia como las más tiernas de su embarazo, una etapa que está disfrutando al máximo en compañía de su esposo, Juan Carlos Valladares, y de su familia.

Este fin de semana, la exMiss Universo utilizó una historia en Instagram para compartir una imagen en la que dejó ver su baby bump en la recta final de su embarazo. A sólo unas semanas del nacimiento de su bebé. Ximena posó con un vestido entallado con el que su pancita se convirtió en la gran protagonista. Durante su embarazo, la tapatía se ha mostrado muy abierta a la hora de hablar de cómo está viviendo esta etapa donde siente más que nunca a su bebé. Hace un par de semanas, compartió un post en el que reveló que su pequeña es muy activa: “30 semanas de embarazo. Mi babé, chachetona, no deja de dar vueltas todo el día”, escribió como descripción de otra foto donde descubrió su vientre para mostrar mejor su pancita.

Ximena ha querido compartir varios detalles de su dulce espera con sus seguidores, sobre todo, compartir el proceso que vivió para quedar embarazada, pues se sometió a un procedimiento In Vitro para conseguirlo: “No se me va a olvidar nunca la sensación de estar en medio de ese proceso, de estar buscando un bebé y de estar con el duelo de pérdidas anteriores”, comentó recientemente en un Live de Instagram con las especialistas en fertilidad, Mónica Reyes y Sandra Boyser. En aquella conversación, se solidarizó con todas esas mujeres que están buscando un bebé: “Yo estoy ahí, no están solas que siempre que quieran platicar con alguien acerca de este tema lo súper entiendo y conmigo pueden tener una conversación y no sentirse solas en este mundo que de repente sí puede ser muy solitario y te nublas, de repente, en el proceso, pero después, esa nube se mueve y llega la luz”.

Ximena ha vivido este embarazo a plenitud, la hemos visto presumir su estilo pre-mamá, pues como siempre, la tapatía ha lucido guapísima con sus nuevas curvas. Además de sus atuendos, recientemente, se animó a cambiar de look, un gesto que generó opiniones encontradas en redes; sin embargo, ella aclaró que tiñó su cabello con un especialista: “A todas las que me están escribiendo que cómo es posible que me pinte el pelo embarazada o preguntándome que, ¿a las cuántas semanas se pueden pintar el pelo si estás embarazada? Hagan esta pregunta a su médico o ginecólogo. Yo nunca haría algo que dañe a mi bebé o embarazo”, comentó en aquella ocasión.

El colorido baby shower de su hija

A principios de octubre Ximena y Juan Carlos celebraron un divertido baby shower. Debido a que este bebé llegó, después de que la pareja sufrió la dolorosa pérdida de un bebé, la Miss Universo ha descrito a su hija con bebé arcoíris, razón por la que la primera fiesta en su honor tuvo como tema principal un arcoíris. En esta fiesta no quedó nada a la improvisación y cada detalle estuvo lleno de colores, desde el pastel, hasta los adornos de la mesa: “En algún lugar sobre el arcoíris, los cielos azules y los sueños que te atreves a soltar solamente se hacen realidad”, se leía en una de las tarjetas que Ximena le obsequió a sus invitados.