Tania Ruiz recibió una cariñosa felicitación de Paulina Peña por su cumpleaños número 34

Desde hace unos días, Tania Ruiz utilizó sus redes sociales para comenzar con la cuenta regresiva de su cumpleaños número 34, una fecha en la que recibió varias muestras de cariño por parte de familia, amigos y fans en Instagram, donde ella compartió una imagen en la que agradeció por el excelente momento que disfruta. Entre las felicitaciones que recibió, destaca la que le dedicó Paulina Peña Pretelini, hija mayor de su novio, Enrique Peña Nieto, quien le dejó un cariñoso mensaje con el que mostró un poco de la excelente relación que tienen. Hace unas semanas, Tania ya había tenido un gesto así con ella, luego de anunciar su compromiso matrimonial con Fernando Tena.

Aunque no reveló cómo celebró esta especial fecha, Tania sí compartió una imagen que acompañó de una reflexión con la que, de alguna manera, celebró con sus seguidores este importante día: “Happy Birthday to me! Gracias Dios por un año más de vida, que me permite seguir llenándome de sabiduría. Tantos planes y tú siempre dirigiendo mi vida. Soy una persona bendecida por tenerte en mi vida. He sido hermana, amiga, hija, pareja, mamá y si he tenido frustraciones en mi vida y esa voz interna que siempre me dice: ‘Tú puedes, tienes qué, todo está bien’. Las cosas siempre tienen que pasar de manera neutral, sin planearlas, porque Dios siempre sorprende”, escribió en la primera parte de este mensaje con el que provocó la reacción de más de 20 mil de sus seguidores.

Tan estilosa como de costumbre, para su cumpleaños, Tania eligió un atuendo muy otoñal en el que incluyó un sombrero (uno de sus accesorios favoritos) y una gabardina: “He puesto mi energía en miles de situaciones y circunstancias que sólo me han hecho crecer. En estos 34 años me han implicado muchas lágrimas y muchas sonrisas. Hoy agradezco, porque sin eso no sería hoy la que soy y me falta mucho que aprender. Un año que ha implicado muchas experiencias. Un camino que ha estado lleno de todo. Me siento muy agradecida y bendecida. Agradezco por tener amor en mi vida y por las personas que Dios ha puesto en mi camino. Todo se disfruta más si lo compartes con las personas que amas. Gracias Dios por este viaje llamado vida que me ha hecho encontrarme”, finalizó.

Este post fue utilizado por muchos de sus amigos y familiares para dedicarles una felicitación, tal como lo hicieron sus amigas, la diseñadora Michelle Torres y su hermana, Chantal; Martha Debayle y Juan Carlos Valladares, su primo, quien le escribió: “¡Feliz cumple prima! Te quiero”. Entre las felicitaciones destaca la que le escribió Paulina Peña quien, acompañada de varios emojis de corazón, escribió: “Muchas felicidades Tan”. La primogénita del expresidente ha dejado claro que tiene una buena relación con la novia de su papá quien es muy detallista con ella pues, el año pasado, fue la mente maestra detrás de una íntima fiesta de cumpleaños dedicada a Paulina. Además, recientemente, expresó su felicidad por el compromiso matrimonial de la joven y su novio, desde hace 6 años, Fernando Tena.

La cariñosa felicitación de Tania a Paulina

A principios de octubre, fue Tania Ruiz quien le dedicó un cariñoso mensaje a la hija de su novio. Con motivo del cumpleaños número 26 de la joven influencer, la modelo compartió una historia en la que incluyó dos imágenes juntas, acompañó estas fotos del texto: “¡Feliz cumple mi Pau! Todo lo bueno del mundo te deseo para ti. Eres muy especial y muy importante. Gracias siempre por ser tan linda. Te quiero mucho”. En agosto de 2019, cuando el noviazgo de su papá y de la modelo se hizo público, la joven reveló a Ventaneando que sostenía una buena relación con Tania: "La queremos, la respetamos, o sea, hace muy feliz a mi papá y tienen una buena relación y hay que respetar siempre, nos llevamos muy bien”, explicó en aquella ocasión.