'Ya es para siempre', Galilea Montijo habla de la enfermedad que padece

En días pasados, la ausencia de Galilea Montijo en las transmisiones del programa Hoy causó incertidumbre entre los televidentes, a quienes se informó con puntualidad que la tapatía se encontraba de vacaciones. Finalmente, fue el 14 de octubre cuando Gali se reincorporó al matutino, espacio en el que aprovechó para compartir que por motivos de salud se vio en la necesidad de tomar un descanso, una medida que a su vez fue sugerida por su médico. Ante este panorama, la conductora ha sido muy transparente, por lo que ahora decidió ahondar en detalles tras ser cuestionada sobre cómo marcha todo, pues entre otras cosas reveló que parte de los malestares están relacionados con las secuelas que dejó en ella el Covid-19, y con un padecimiento hereditario.

Con la amabilidad que la caracteriza, Galilea habló de lo que aconteció recientemente y de la enorme atención que ha puesto en ella a lo largo de estos días, en los que poco a poco ha logrado sentirse mejor. “He estado muy al pendiente de mi salud, me asusté un ratito, unos días. Mi cardiólogo literal me mandó unos días de descanso, ya les había yo comentado las secuelas de Covid que traía, me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión…”, señaló en entrevista con diversos medios de comunicación, declaraciones retomadas por programas como Ventaneando o Suelta la Sopa.

En ese espacio, Galilea también fue clara al confesar que tiene problemas de hipertensión arterial, por lo que está prevenida en todo momento y siempre pendiente de que todo marche en orden. “Literal sí, ya me quedé hipertensa. Lo del derrame del corazón pues estoy con medicamento, la pericarditis también. Cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión pero todo bajo control…”, comentó con todo el sentido del humor. “Lo que me cuenta el cardiólogo que un derrame en el corazón suena como escandaloso, pero el corazón cuando se siente atacado por un virus el mismo corazón expulsa un líquido para protegerse, entonces ese líquido hay que quitarlo con medicamentos, hasta el momento es con medicamentos, me dijo: ‘No te vas a morir de eso’…”, agregó.

‘Ya es para siempre’

Para despejar cualquier duda, Galilea contó que la hipertensión arterial es un asunto del que existen antecedentes en su familia, por lo que hoy está dispuesta a cuidarse de la mejor manera, una regla que ha seguido al pie de la letra, tomándose merecidos descansos siempre que ha sido necesario. "La hipertensión, ya una vez cuando eres detectada hipertensa, ya es para siempre. Eso lo tiene mi mamá, sufrimos mucho en la familia tanto de hipertensión como de corazón. Una tía mía, hermana de mi mamá, murió a los 21 años con ocho paros cardiacos… me tengo que cuidar…”, señaló en otro instante de la charla.

Eso sí, los días que Galilea estuvo ausente de Hoy tuvo la dicha de disfrutar de la compañía de su mamá, algo que a su vez la reconfortó demasiado. “Agarré a mi chiquillo y que me voy con mi madre, porque sí me hacía mucha falta mi mamá y yo a ella. Entonces nos disfrutamos. De verdad muchas gracias por estar al pendiente, por sus mensajes, gracias a Dios ya estoy bien, ya estoy aquí. No todo en la vida estrés, mi presión era lo que más me preocupaba…”, dijo durante su regreso al matutino, en donde tuvo un cálido recibimiento de sus compañeros.

