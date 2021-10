La reacción de Claudia Martín al romance de Maite Perroni y Andrés Tovar: ‘Les deseo lo mejor’

En medio de las grabaciones de Los ricos también lloran, Claudia Martín fue cuestionada por la prensa sobre el reciente comunicado que lanzó Maite Perroni en el que da a conocer su relación con Andrés Tovar. Dando lecciones de cordialidad, la actriz quien se encuentra en proceso de divorcio del productor, aseguró que sólo tiene buenos deseos para su ex y su actual pareja. Fue a principios de junio cuando Claudia informó a través de redes sociales que se encontraba separada de su esposo, con quien se casó en noviembre de 2019: “Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado, en compañía de mis seres queridos”, escribió en aquella ocasión.

Sobre los motivos de la separación de Claudia y Andrés se dijo mucho; sin embargo, ella optó por mantenerse al margen de los rumores y se limitó a anunciar que se encontraba en proceso de divorcio. Aunque tiene varios meses que anunció que ya no es pareja del productor, la prensa quiso saber qué opina de la publicación que, hace unos días, hizo Maite, en la que daba a conocer su romance con Tovar: “Bien, sólo puedo decir que les deseo lo mejor, hoy y siempre”, le comentó la actriz al periodista, Eden Dorantes, quien la cuestionó sobre este tema. Sobre su divorcio, señaló: “De eso no puedo hablar por términos legales. Ya dije todo lo que podía decir”.

Amable con los medios de comunicación, Claudia aseguró que se encuentra muy agradecida con el público que, a través de redes sociales, le han mostrado su apoyo, aunque pidió, no concentrar toda la atención en su vida personal: “Sólo puedo decir gracias, pero sobre todo que siempre apoyen mi trabajo, eso es lo que siempre voy a valorar”, dijo a al micrófono de Suelta la Sopa. La actriz dejó claro que sobre la nueva relación de su expareja no ha hecho declaración, por lo que pidió a los medios dejar de asegurar que ella ha emitido opiniones al respecto: “Yo nunca dije nada, yo nunca he hablado al respecto, entonces, muchas gracias”, explicó.

Claudia aprovechó este encuentro con la prensa para contar que, en estos momentos, su gran prioridad es su protagónico en Los ricos también lloran: “Yo estoy tranquila, feliz, ya vamos a trabajar y creo que eso siempre va a ser lo único que importa”. Antes de marcharse, aseguró que no volverá a hablar sobre su ex y su vida personal y dijo: “Sin comentarios, es parte del pasado, yo ahorita estoy enamorada de la vida, de mi trabajo y creo que eso es lo más importante”. Desde que anunció su separación, Martín confesó que estaba muy cerca de su equipo legal, razón por la que ha preferido mantener los detalles de su divorcio alejados de la prensa: “Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado, en compañía de mis seres queridos”.

Su regreso a la pantalla chica

Tras una época alejada de la televisión, después de su actuación en Fuego en la Sangre, Claudia alista su regreso a la pantalla chica con Los ricos también lloran, proyecto que protagonizará junto a Sebastián Rulli y que la tiene muy emocionada. Hace aproximadamente un mes, la actriz comenzó con las grabaciones de esta historia que se convierte en uno de los proyectos más especiales de su carrera por ser el remake de la telenovela que lanzó a la fama mundial a Verónica Castro quien, en 1979, dio vida a Mariana, personaje que ahora ella interpretará.